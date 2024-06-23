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兒子膚色太深！丈夫懷疑妻子出軌逼驗DNA 「1原因」質疑對象是妻親父

香港01／ 撰文：喬納森
一名女網友表示，日前生下一名兒子後，丈夫卻感到不開心，態度也變得相當冷淡，且提出要做DNA親子鑑定，原因是丈夫見兒子膚色較深而懷疑她出軌，且認為對象就是女網友的親生父親，令她震怒。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，日前生下一名兒子後，丈夫卻感到不開心，態度也變得相當冷淡，且提出要做DNA親子鑑定，原因是丈夫見兒子膚色較深而懷疑她出軌，且認為對象就是女網友的親生父親，令她震怒。示意圖／Ingimage

兒子膚色成了夫婦感情的考驗。外國有女網友在網上發文，指與丈夫生了1名兒子，但丈夫卻不感開心，態度相當冷淡，且提出要做DNA親子鑑定，女網友才知丈夫見兒子膚色較深而懷疑她出軌，而更離譜的是他懷疑對象就是女網友的親生父親，令她震怒。

女網友在論壇《Reddit》發文，指她和29歲丈夫結婚4年，近期迎來1名兒子，可是丈夫突然對她變得很冷淡，也不肯抱兒子，完全不似剛為人父的反應，令她大感疑惑。

直到數周後，丈夫就提出進行親子鑑定要求，她才得知對方懷疑她外遇。原PO表示，她是由養父母撫養長大，外表看起來像是白人，但實際上她的親生母親是白人，親生父親則是黃種人因紐特人（Inuit），而她的兒子雖然眼睛、鼻子和丈夫相似，但膚色比較深。

原PO向丈夫解釋這是隔代遺傳，她只是不像父親的典型案例，並認為對方認為自己出軌太離譜，未料丈夫語出驚人，「我怎麼知道那個人到底是妳的親生父親，還是妳的外遇對象？」。原PO聽後瞬間暴怒，忍不住翻對方舊賬，指丈夫2年前曾外遇，雖然事後兩人和好了，「現在卻指責我外遇實在很可笑」。兩人為此鬧翻，原PO亦搬走了，正考慮是否要離婚，但有些後悔說了不該說的話。

貼文引來不網友留言力撐原PO，「妳的話很傷人嗎？他不喜歡妳提醒他以前劈腿過？但他卻以惡心到極點的方式懷疑妳和親生父親外遇，真是個偽君子」、「偷吃的人才會懷疑別人偷吃，真希望妳快點離開他」。

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文章授權轉載自《香港01》

DNA 出軌

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