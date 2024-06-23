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女大生宿舍沐浴乳環勾門「乳頭慘撕開兩半」 大量出血急送院成功「破境重圓」

香港01／ 撰文：田中貴
英國一名19歲女大學生在校園宿舍淋浴，因乳環不小心勾到門的組件，導致乳頭當場慘被撕成兩半，甚至扯下一大塊肉，頓時大量出血。示意圖／Ingimage
英國一名19歲女大學生在校園宿舍淋浴，因乳環不小心勾到門的組件，導致乳頭當場慘被撕成兩半，甚至扯下一大塊肉，頓時大量出血。示意圖／Ingimage

英國發生涉及乳環的恐怖意外！1名穿了乳環的19歲女大學生在校園宿舍淋浴，疑因空間太狹窄，她開門時不小心勾到乳環，乳頭當場慘被撕成兩半，甚至扯下一大塊肉，頓時大量出血。女生大驚通知宿友幫忙，需緊急送院治理。護理人員稱首次遇到類似事故，幸醫生最終成功將乳頭「破境重圓」成功縫合。女生在社交媒體和接受當地傳媒訪問時表示，這宗慘劇是「人生最糟糕的一天」。

19歲女傷者葉芝（Tilly Yeats）住在艾希特（Exeter），本身穿有乳環，目前在英國1間大學讀書，並入住校園宿舍。

葉芝在TikTok片和接受當地傳媒訪問時交代事件，她表示上學期末準備吃晚飯前在宿舍淋浴，懷疑浴室空間狹窄，開門時乳環因而勾到門的組件，「半個乳頭脫落，穿孔完全被扯掉」。她形容甩脫的乳頭只靠一小部分皮膚連繫住，一大塊肉更被扯下，她立即用毛巾壓住傷口止血，同時透過手機聯絡室友求救。

室友見到葉芝大量出血都大吃一驚，唯有割掉該塊皮膚和拾起乳頭及碎肉，並嘗試將乳頭貼回去，繼而報案將她送到急症室。到來救援的護士表示過往從未見過類似意外，幸因乳頭保存良好，所以醫生能成功縫合將乳頭還原，手術過程大約1小時。

葉芝苦笑曾擔心乳頭會掉落，現時隱約見到傷痕，傷口仍然會疼痛，雖然當時認為是「人生最糟糕的一天」，但現時形容「感覺良好」、「有一個有趣的故事」，事故不會影響她繼續穿孔，反而認為在安全情況下完成穿孔過程即可，淋浴時亦會更加留神。葉芝坦言身邊親友曾經考慮穿孔，但得知其慘痛經歷後決定放棄。

相關TikTok短片獲得超過9萬次瀏覽，網友驚呼「這是有史以來最糟糕的噩夢」、「很害怕」、「這是最大的恐懼」。

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok 英國

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