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新宿活春宮？男伸手狂揉「櫻花妹搖頭嬌喘」 遭路人尷尬側目

香港01／ 撰文：田中貴
日本JR新宿車站疑似有年輕情侶在做不雅動作，引來路人側目。 情境示意圖／Ingimage
日本JR新宿車站疑似有年輕情侶在做不雅動作，引來路人側目。 情境示意圖／Ingimage

用包遮蓋就以為沒人會看到？網上日前流傳1段影片，顯示有1對年輕男女坐在日本新宿JR車站出口廣場休憩處，光天化日之下疑有不雅動作，女生用包放在短裙上遮蓋，男生則伸手進入包後方狂揉，當手部加速時，女生不時彎腰拍包搖頭，疑似發出呻吟聲，其行為一度引來坐在旁邊的男路人側目，但男女路人沒有離開。網友紛紛笑言「地方問題」、「哇！在外面也做這種事」，但亦有人反駁，認為片中女生可能是生理痛，男伴只是幫忙搓揉腹部。

涉事影片被上傳至社交媒體X，長約1分鐘44秒，上傳者表示事發位置是JR新宿車站東出口廣場，片中男女坐在廣場休憩處，旁邊坐了2名男女路人，4人同樣戴了口罩。

片中可見，穿短裙的女生將包放在大腿上遮蓋，男生則伸手狂揉，手部加快動作時，女生不禁彎腰，其間男生停止動作，並為她披上外套。2人之後沒有任何動作，但坐在一旁的男路人將目光轉向女路人，疑觀察到年輕男女的行為。

男生東張西望一輪，手部再次有動作，女生再次彎腰，甚至拍包搖頭，疑發出呻吟聲，直至影片結束，男方仍未將手伸出。

影片引來大批網友討論，紛紛表示「這已是公然猥褻的程度」、「有這麼急嗎？」、「要報警」，但亦有網友指出片中女生有可能是生理痛，男伴幫手搓揉腹部紓緩痛楚，由於感到尷尬，所以女生才用包遮蓋，甚至露出尷尬笑容。

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文章授權轉載自《香港01》

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