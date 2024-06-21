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僱主反鎖印傭出陽台1周...供床墊枕頭下大雨仍不准入屋 終1招求救
馬來西亞發生僱主反鎖外傭出陽台事件。當地1名年僅21歲印尼籍女傭受僱工作後，被顧主限制在陽台「生活」，只提供床墊、枕頭、一日三餐，今天僅清晨5時到早上11時獲准社屋內清潔，其餘時間均被反鎖在陽台，即使下雨全身淋濕仍不准離開，工作1周忍無可忍，從陽台掉下求救字條揭發事件。警方派員展開搜度行動，並拘捕69歲女僱主。
事發於八打靈再也北部城鎮珍珠白沙羅（Mutiara Damansara），21歲女傭受僱1星期只准在陽台上「居住」，她忍無可從陽台掉下求救字條，最終揭發事件。警方的反人口販賣及非法移民部門小隊日前到公寓展開搜救行動，救出被困女傭及拘捕1名69歲女子，據報是女傭主。
警方表示，印傭受傭後被安住在公寓陽台，只提供枕頭和床墊，僱主每天提供3餐膳食和飲品，她每天只有清晨5時至早上11時獲准入屋內清潔，一完成就會被命令返回陽台，並被反鎖不得離開。
女傭指平日即使下雨淋濕身，僱主仍不准她入內避雨，而且每天都會被對方責罵，別無他法才從陽台掉度救字條，由於約1周前才入傭主家工作，故未收過工資。警方拘捕女僱主後，將循反販賣人口及反販運移民法令調查案件。
（綜合）
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文章授權轉載自《香港01》
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