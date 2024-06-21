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白雪公主與7老翁？妙齡女交往「7退休長者」 為1夜激情砸光養老金

聯合新聞網／ 綜合報導
哥倫比亞有年輕女子同時與7名男性交往，且他們全都是已經退休的長者們。 情境示意圖／Ingimage
哥倫比亞有年輕女子同時與7名男性交往，且他們全都是已經退休的長者們。 情境示意圖／Ingimage

哥倫比亞有年輕女子同時與7名男性交往，且他們全都是已經退休的長者們，這7名老翁除了替女子負擔生活開銷，還要幫她做家事、打理家庭事務，為了討她歡心，幾乎將全部退休金都砸到了她身上，而這一切都只為了獲得與她「1夜激情」的機會。這起事件曝光後，引發網友熱議。

根據外媒「Última Hora Valle」報導，哥倫比亞大西洋省巴蘭幾亞（Barranquilla）有名妙齡女莉娜（Lina）分享，她厭倦了與年輕男人交往時，經常被迫要獨自負擔房租、水電費等生活開銷，因此決定尋找能夠照顧自己經濟開銷的長者，並坦承自己現在正同時與7名長者交往，「他們能給妳一切」。

莉娜仔細分析了自己所有的人際關係後，意識到她需要的是一個已經退休的年長男友，「因為在他們的年紀很難遇到像我這樣的女性」。

「你不必主動向長者要求任何事情，他們永遠不會找到像我這樣的人，所以他們會一直努力讓我開心」，莉娜臉上帶著燦爛的笑容說道。

莉娜坦承，她與7名長者的交往關係並沒有「愛」，而是把它當成一門生意，雖然她所有的男友都負責不同的家事，例如洗衣服、打掃房間、烹飪等，但給她最多錢的人才能「贏得」和她一起上床的機會。

莉娜的交往經歷曝光後，在網上引發許多討論，多數網友強烈反對莉娜與7名老人繼續保持關係，紛紛表示，「那個女人應該進監獄，看起來只是在虐待老人」、「這根本就是犯罪行為」、「老人的家人在哪？」、「還以為童話故事不存在，現在我看到了白雪公主與7老人」。

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