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當年霸凌自己的人成了妹夫 男子拒絕捐腎給妹反被讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
因為過去的傷害，男子不想捐腎給妹妹。示意圖，非當事人。圖／ingimage
因為過去的傷害，男子不想捐腎給妹妹。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名男網友表示，自己的妹妹嫁給了當年霸凌自己的人，讓他非常不能接受。現在妹妹腎臟出問題要他捐腎，他因為心裡過不去決定不捐而爆發家庭紛爭，讓他忍不住上網發文問網友自己真的做錯了嗎。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名35歲的男網友在論壇Reddit上發文表示，自己之前在學校出櫃，跟一個好朋友坦承自己的性向，沒想到對方卻告訴其他人，讓他整個高中生活都被霸凌。其實在他出櫃之前，一個同學戴倫（Darren，假名）就常常開他玩笑，跟其他人取笑原po運動能力差又戴眼鏡。後來原po的性向被公開，日子就更加難過了。

幾年後原po的妹妹帶了男友回來，沒想到就是戴倫。戴倫看到原po第一句話就是對著妹妹說「妳沒告訴我妳哥是gay」，又再次挑起原po當年的傷口。當時全家人都幫戴倫說話，認為他只是在開玩笑，從此之後原po跟家人的關係便出現裂痕。

前陣子妹妹生病，需要進行腎臟移植，家人全都要求他去做檢查看看是否能配對捐腎，但原po卻很抗拒。原po的媽媽知道後怒罵他沒血沒淚，怎麼能讓自己的姪兒沒有媽媽，但原po就是過不去心裡那關。

他上網詢問網友，自己是不是真的很過分，引來不少網友留言。有網友認為把自己的需要擺在他人的需要之前很正常，更何況妹夫後來還在酸他的性向，認為原po根本不需要內疚。另一名網友則說，原po沒有義務要捐腎，更別說妹夫和妹妹那麼不尊重他，他們必須承擔自己行為的後果。

器官捐贈 霸凌

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