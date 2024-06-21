提供爽缺！20年領薪免做事 女子為此告公司「歧視工作能力」

法國一名女子在電信公司工作多年，想要申請調到新單位，不過新單位沒有適合她的職位。公司提出接下來20年可以讓她領薪水、免做事，但女子卻不滿自己領薪水沒事情做，對公司提告，指控他們歧視女子的工作能力。

據ODDITYCENTRAL報導，55歲的瓦森霍夫（Laurence Van Wassenhove）在1993年進入法國最大電信公司Orange工作。瓦森霍夫患有偏癱（臉部和四肢部分癱瘓）和癲癇，公司知道她的身體狀況，也特別安排一個適合她的職位，擔任秘書和人力資源部門的某職務。

2022年，瓦森霍夫要求調到法國另一個地區的單位，公司也批准她的申請，但問題就在這時浮現。新單位的職務經過醫師檢視，發現不適合她，瓦森霍夫向公司反應，公司卻沒有做出相應的調整，寧可支付接下來20年的薪水，也不為她安排適合的工作內容。

瓦森霍夫的律師表示，公司寧可付錢也不給她工作，認為這是變相強迫她辭職，認為「公司對她有與健康狀況相關的道德騷擾與歧視」。律師表示，殘疾人士也要工作，才能在社會佔有一席之地、獲得認可並和社會建立連結。

Orange接受法國《快訊報》（La Dépêche）訪問時表示，公司已經確保讓瓦森霍夫在最好的條件下工作，也考慮了她的「社會狀況」。公司一直都支付她全額薪水、給了她補助，也計劃讓她以「適當的職位重返工作崗位」，不過瓦森霍夫請病假，所以遲遲無法執行。