85歲母親獨居高級公寓 堅持不讓女兒進屋探望…她強行闖入見驚人慘狀

為了順從長輩的想法與意願，許多子女在非必要的情況下，並不太干涉父母的生活起居。不過近日有日媒報導，一位85歲的老太太獨自居住在東京的某高級公寓，其55歲的女兒每月會到她住處探望1至2次。然而，不知從何時開始，母親開始強硬拒絕女兒進屋，女兒也從互動中逐漸察覺異樣，最後她強行闖入公寓，這才發現屋內已成為「垃圾場」，原因似乎是母親患上了失智症。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，安田真奈美（化名，55歲）是在東京生活的上班族，現與丈夫同住。而真奈美85歲母親雖為獨居，但因為住處同樣在東京，再加上是某高級公寓大樓，所以真奈美每月都會到住處探望母親1到2次，並不太擔心。

然而，不知從什麼時候起，母親便時常以「今天我要去〇〇，不在家」為由，拒絕真奈美的探訪，就算兩人見到面了，母親也會以想吃外食為藉口，不讓對方進屋。

起初，真奈美認為只是時機不湊巧，並不在意，直到類似的狀況持續1年之後，母親怪異的行為舉止讓她不得不感到擔憂。真奈美發現，在和母親聊天時，對方總是不斷重複同樣的內容，更表示同棟公寓的住戶一直監視著她。此外，真奈美還察覺，以往打扮時髦、喜歡配戴戒指、項鍊出門的母親，最近的穿搭、妝髮卻十分不協調，就連鞋子都常常左右兩邊不同雙。

並且，母親拒絕真奈美進屋的態度愈發強硬，她認為這樣下去不是辦法，便忽視母親呼喊著「絕對別進來」的警告，強行闖進屋內，但公寓裡的景象卻完全超出真奈美預料之外。

母親的床上堆滿了好幾個月累積下來的垃圾，冰箱裡放著腐敗後呈現泥狀的食物，幾天前吃完沒收的廚餘在客廳裡發臭，就連母親過去愛不釋手的服飾都被隨意丟在地上，令真奈美十分不敢相信，原來這就是母親不願讓她進屋的理由。

由於母親的行為怪異，再加上其住處完全成了垃圾屋，真奈美判斷母親應該罹患了失智症。「不能再讓她繼續獨居下去了」，真奈美於是雇用了特殊清掃團隊協助垃圾清運，並在多方考慮下決定讓母親住進了高級養老院。

不過，高級養老院的價格十分驚人，若是選擇鄰近東京的養老院，光是入住費用就需花費2500萬日圓（約新台幣509萬元），有些院所每月還需繳交數百萬日圓的費用。由於母親每月僅有20萬日圓（約新台幣4萬元）左右的老人年金，於是在綜合考量下，真奈美決定賣掉該棟高級公寓，並利用父親留下的遺產，讓母親住進離自家車程約1個半小時的養老院，其費用合理，至少能讓母親安然度過老年的日子。

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