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「SHOWTIME」東京都知事候選人裸女海報 主角現身逾3千萬人狂看

聯合新聞網／ 綜合報導
東京都知事選舉候選人河合悠祐的「裸女海報」引發社會議論，其中海報女主角親自現身張貼文宣的影片，更吸引超過千萬人瀏覽。圖／取自河合悠祐X、櫻井MIU X
東京都知事選舉候選人河合悠祐的「裸女海報」引發社會議論，其中海報女主角親自現身張貼文宣的影片，更吸引超過千萬人瀏覽。圖／取自河合悠祐X櫻井MIU X

東京都知事選舉候選人今（20）日下午截止登記，確定56名候選人，創史上新高紀錄。不論台灣或日本，選舉張貼競選海報可說是最基本的競選手段之一，不過東京都知事選舉候選人河合悠祐的「裸女海報」引發社會議論，其中海報女主角親自現身張貼文宣的影片，更吸引超過3千萬人瀏覽。

河合曾擔任埼玉縣草加市議會議員，也曾於2021年競選千葉縣知事，當時他的政見主打「將千葉縣全境主題樂園化」。這回跳出來競選東京都知事可說花招百出，他首先在本月10日於X平台上宣稱將有300種競選海報，並於東京各地共計1萬處張貼海報藉此嘲諷當權者。此外，河合表示未來將透過官方發表會等形式，宣傳約300個創新政策的詳細內容。

對於未來選舉，河合認為「在這個腐朽的、『悲劇』的社會裡生活已經沒有任何意義了」，直言將把本屆東京都知事選舉打造成一齣喜劇，「好戲上場（さぁSHOWTIME!!の開演だ）」。

其中河合引爆社會輿論的海報莫過於張貼櫻井MIU的裸照，雖然在重要部位全都用河合的大頭貼遮擋，但誇張尺度仍然引起民眾反感，不少人直呼噁心。對此，河合表示這張海報的初衷是為了反諷社會，「我們一直在嘲笑這個腐朽的社會。到底是我瘋了？還是社會瘋了？」

另外，今日下午櫻井MIU更在X平台上傳一段她張貼自己全裸宣傳海報的影片，這張新海報尺度更甚上一張，截至20日晚間9時，短短45秒的影片已吸引超過3700萬人觀看。

東京都知事選舉候選人河合悠祐的「裸女海報」引發社會議論，其中海報女主角親自現身張貼文宣的影片，更吸引超過千萬人瀏覽。圖／取自河合悠祐X、櫻井MIU X
東京都知事選舉候選人河合悠祐的「裸女海報」引發社會議論，其中海報女主角親自現身張貼文宣的影片，更吸引超過千萬人瀏覽。圖／取自河合悠祐X櫻井MIU X

全裸 日本 東京 裸照

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