影／池塘浮屍引恐慌 警察來了屍體突「復活」：只是在睡覺

印度日前發生一起烏龍事件，一處村莊池塘出現一具浮屍，讓村民嚇得趕緊報警，結果沒想到男子根本沒死，只是因為天氣熱在泡水睡午覺。

據《印度快報》（The Indian Express）報導，這起事件發生在印度泰倫加納邦（Telangana）一處村莊。當天村民發現池塘中有一具浮屍，嚇得趕緊報警。警察抵達現場後要將「屍體」拖上岸時，才發現「屍體還沒死」。原來男子只是喝醉，泡在水裡睡著了。

一名記者烏杜穆拉（Sudhakar Udumula）在X上發布事發過程的影片。影片中可以看到警察勇敢的下水，用一隻手拖著「屍體」，沒想到拖到一半男子突然「復活」轉過頭來驚訝地看著警察，眾人這才鬆一口一氣，全笑了出來。

男子告訴警方，自己在採石場工作，每天都要輪班12小時。那天他工作後覺得很累，喝了酒躺到池塘裡泡水，就不小心睡著了。男子從早上7點一直睡到12點，一躺就是5小時，也難怪村民會以為他是一具「浮屍」。

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