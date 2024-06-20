快訊

覆議案決戰倒數！青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

男乘客一登機就開始睡…2小時後醒來看見所在地超傻眼 爆笑反應全被錄

大家都租不到房 25歲正妹炫耀：靠飯局免房租

聯合新聞網／ 綜合報導
艾蜜莉靠著傲人身材跟性感外表免費「蹭房」。圖擷自/澳洲新聞網
艾蜜莉靠著傲人身材跟性感外表免費「蹭房」。圖擷自/澳洲新聞網

澳洲近年陷入租屋危機，租金持續上漲，加上租屋物件不足，整個租屋市場呈現「僧多粥少」的情形，有不少人都找不到房子住。不過一名25歲正妹卻說，只要長得夠漂亮，根本不怕沒地方睡。

在過去12個月內，澳洲的房價與房租持續上漲。據澳洲新聞網（News.com.au）報導，25歲的艾蜜莉（Emily Webb）是個無家可歸的人，但她卻說因為自己性感的外表，現在一點都不擔心「住的問題」。

據PropTrack統計數據顯示，雪梨是全澳洲房租最貴的城市，平均每週的房租為1044澳幣（約22500台幣），相較12個月前上漲15%，整個澳洲的租金也漲價17%。

剛開始艾蜜莉也很擔心找不到地方住，所以她瘋狂找房子，但都沒有空房可以租她。後來她決定把所有家當塞進車子裡，跟朋友一起到不同的地方沙發衝浪（沙發旅行、當沙發客），或甚至是靠著「陪吃飯」來找到當晚的住處。

艾蜜莉自己經營成人社群平台，所以月收入很高，可以每週付1000澳幣（約21500台幣）的房租，甚至還說自己能預付半年到一年的房租，但還是找不到住處。

後來她決定利用自己的「外型優勢」，在交友軟體上找不同男生約會，一個禮拜裡面她會跟朋友同住4天，其他3天則跟不同男性約會、吃飯，這些人就會邀她留宿。

他說自己雖然在黃金海岸有很多朋友，但她不想造成朋友的負擔，對於不熟的網友來說，她不覺得自己會給對方添麻煩，到目前為止也沒發生什麼壞事，還因此省下很多房租。

雖然如此，她還是希望自己能趕快找到穩定住處，不過艾蜜莉也說「妳只能單身一次、性感一次，所以要好好利用它。」

正妹 澳洲 租屋

延伸閱讀

影／被罰錢暴怒 妙齡女脫光過安檢大鬧機場

批餐廳鄰桌寶寶吵到聽不見同桌人講話 女子跟孩子的媽大打出手

防止年輕人海邊開趴 芬蘭祭出「古典樂」放送趕人

不滿被高級餐廳解雇 女子把整袋排泄物倒進餐廳鯉魚池報復

相關新聞

男乘客一登機就開始睡 兩小時後醒來看見所在地超傻眼

英國一名乘客日前搭機前往克羅埃西亞，上機後他開始睡覺，一睡就是兩小時。睡醒以後本來男子以為已經能準備下機，沒想到看到所在地卻讓他超傻眼，因為飛機從頭到尾都還在原地。

想再Man一點 網紅生吃牛睪丸讓看的人都崩潰了

美國佛州一名網紅常常做些生食挑戰。最近他宣稱要「提升睪固酮」來增加自己的男子氣概，挑戰生吃牛睪丸，讓不少網友看了直呼：「好噁心！」

影／池塘浮屍引恐慌 警察來了屍體突「復活」：只是在睡覺

印度日前發生一起烏龍事件，一處村莊池塘出現一具浮屍，讓村民嚇得趕緊報警，結果沒想到男子根本沒死，只是因為天氣熱在泡水睡午覺。

大家都租不到房 25歲正妹炫耀：靠飯局免房租

澳洲近年陷入租屋危機，租金持續上漲，加上租屋物件不足，整個租屋市場呈現「僧多粥少」的情形，有不少人都找不到房子住。不過一名25歲正妹卻說，只要長得夠漂亮，根本不怕沒地方睡。

台灣5壯漢穿「仙女韓服」走秀片爆紅 氣勢溢出螢幕笑壞韓網：像要幹大事

隨著韓劇、kpop興起，許多民眾喜歡去南韓旅遊，體驗當地美食、文化。日前，南韓論壇「the qoo」出現一篇文章...

再也不怕放包包被壓爛！日業者開發「三角飯糰裝甲」 開賣就搶光

日式三角飯糰在許多便利商店能購買到，種類多樣的口味加上經濟實惠的價格，是想吃一點東西，又不想吃太飽時的好選擇。缺點在於平時攜帶，容易因為碰撞產生變形。近來有日本網友就針對這個缺陷，開發出專屬於三角飯糰的防具。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。