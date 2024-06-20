大家都租不到房 25歲正妹炫耀：靠飯局免房租

澳洲近年陷入租屋危機，租金持續上漲，加上租屋物件不足，整個租屋市場呈現「僧多粥少」的情形，有不少人都找不到房子住。不過一名25歲正妹卻說，只要長得夠漂亮，根本不怕沒地方睡。

在過去12個月內，澳洲的房價與房租持續上漲。據澳洲新聞網（News.com.au）報導，25歲的艾蜜莉（Emily Webb）是個無家可歸的人，但她卻說因為自己性感的外表，現在一點都不擔心「住的問題」。

據PropTrack統計數據顯示，雪梨是全澳洲房租最貴的城市，平均每週的房租為1044澳幣（約22500台幣），相較12個月前上漲15%，整個澳洲的租金也漲價17%。

剛開始艾蜜莉也很擔心找不到地方住，所以她瘋狂找房子，但都沒有空房可以租她。後來她決定把所有家當塞進車子裡，跟朋友一起到不同的地方沙發衝浪（沙發旅行、當沙發客），或甚至是靠著「陪吃飯」來找到當晚的住處。

艾蜜莉自己經營成人社群平台，所以月收入很高，可以每週付1000澳幣（約21500台幣）的房租，甚至還說自己能預付半年到一年的房租，但還是找不到住處。

後來她決定利用自己的「外型優勢」，在交友軟體上找不同男生約會，一個禮拜裡面她會跟朋友同住4天，其他3天則跟不同男性約會、吃飯，這些人就會邀她留宿。

他說自己雖然在黃金海岸有很多朋友，但她不想造成朋友的負擔，對於不熟的網友來說，她不覺得自己會給對方添麻煩，到目前為止也沒發生什麼壞事，還因此省下很多房租。

雖然如此，她還是希望自己能趕快找到穩定住處，不過艾蜜莉也說「妳只能單身一次、性感一次，所以要好好利用它。」