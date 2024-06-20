男乘客一登機就開始睡 兩小時後醒來看見所在地超傻眼
英國一名乘客日前搭機前往克羅埃西亞，上機後他開始睡覺，一睡就是兩小時。睡醒以後本來男子以為已經能準備下機，沒想到看到所在地卻讓他超傻眼，因為飛機從頭到尾都還在原地。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女乘客魏茨曼（Fiona Weizman）搭乘易捷航空（easyJet）的班機，從英國倫敦要飛往克羅埃西亞。
她隔壁的男乘客從上飛機以後就開始睡覺，一睡就是兩小時，男子醒來後往窗外看，看到飛機停在跑道上，以為自己已經抵達克羅埃西亞，但其實他們卻還卡在原地。
原來男子睡著以後，飛機因為工程問題停在原地，從頭到尾根本沒有起飛過。不過男子睡著不知道，所以睡醒的他一臉茫然以為已經到達目的地了。魏茨曼覺得隔壁男子的反應很好笑，趕緊拿出手機錄影並把影片上傳到TikTok，吸引不少人點讚留言。
有網友說「隔著螢幕都能感覺到他有多失望」，也有人說「笑著笑著就哭了」。另一名網友則分享自身經驗表示，自己有一次從倫敦飛往舊金山睡著，醒來時也是還留在原地根本沒出發。不過不少網友都說，雖然飛機延誤，但至少男子好好睡了一覺，而不是只坐著空等。
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