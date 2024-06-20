想再Man一點 網紅生吃牛睪丸讓看的人都崩潰了

美國佛州一名網紅常常做些生食挑戰。最近他宣稱要「提升睪固酮」來增加自己的男子氣概，挑戰生吃牛睪丸，讓不少網友看了直呼：「好噁心！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名網紅約翰（John）之前就曾經做過生吃雞肉100天的挑戰。當時在做那項挑戰時，他每天都能想出各種調味方式來生吃雞肉，有時他會把生雞肉跟蔬菜一起用食物調理機攪拌喝掉，有時則直接拿著生雞肉大口大口咬了吞下肚，還喝生雞蛋搭配。

當時的這項挑戰就已經引起不少網友關注，有很多人都說吃生雞肉和生蛋，可能會感染沙門氏菌和彎曲桿菌，如果食物中毒，不只可能發燒、嘔吐、腹瀉或血液感染，最嚴重還可能死亡。不過約翰說他吃的雞肉都是直接從農場來的，所以比較新鮮，不怕感染。

最近他又開始新的挑戰，說吃內臟或睪丸可以增加睪固酮，「讓雄風更上一層樓」，好奇自己如果天天吃牛睪丸，能不能讓自己的「蛋蛋」也變強。第一部影片中他就在鏡頭前用刀切開牛陰囊，把裡面挖出來，徒手生吃牛睪丸。他也把牛睪丸做成「睪丸漢堡」，用麵包夾著吃。

不少網友看了都說「真的好噁心」、「光看就好不舒服」、「原來生吃雞肉會讓人變瘋子」，也有網友開玩笑說「離我下面遠一點」、「這男的絕對會繼續單身」，不過也有人要約翰認真實踐再告訴他效果如何，因為「我真的很需要」。