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小孩大鬧超市見東西就摸 店員提醒媽媽反被兇「是想索賠？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本母親放任小孩在超市裡胡鬧，被提醒反而還質疑店員。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本母親放任小孩在超市裡胡鬧，被提醒反而還質疑店員。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

小孩子的行為，往往和父母的言教身教有關。很多行為踰矩的孩子，可能就是因為缺乏父母的關心，才做出妨礙他人的舉動，引發其他糾紛。

日本媒體「ftn-fashion trend news」一名作者「RIE.K」近來分享，表示他家附近有一間超市，裡頭的蔬果和肉品等食材，價格都非常實惠。碰到特賣日的時候，更是人滿為患，吸引不少客人前往採購。

有次他在特賣日要去挑肉時，發現有位大約3歲的小男孩，在人群中跑來跑去。由於不少客人都還推著推車，看上去十分危險，撰文者也刻意避開那位男孩。然而，當撰文者到鮮魚區要挑魚時，又發現那位男孩在現場亂晃。

不只如此，男孩還把手伸向包裝好的魚，用手指去戳包裝，被其他顧客喝止了才停下來。後來男孩又跑到麵包區，隨便亂碰架上的麵包，店員也不得不出手制止，問男孩媽媽在哪。

男孩立刻在現場大叫「媽媽」，隨後在遠處的母親總算出現。店員提醒母親男孩的行徑，結果母親反而擺出不滿的態度，質疑店家是不是在跟他們要賠償，並說「小孩子不懂事，我才不管」。店員又提醒放著小孩亂跑，可能會有危險，又被這位母親回應「誰管那麼多啊」。

最後這位母親不甩店員離開，也不管小孩子如何，讓男孩只能追著她跑過去。見到這幕的作者相當感慨，覺得這位母親不管對店員，還是對男孩，態度都讓人無法苟同。

親子教養

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