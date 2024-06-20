台灣5壯漢穿「仙女韓服」走秀片爆紅 氣勢溢出螢幕笑壞韓網：像要幹大事

隨著韓劇、kpop興起，許多民眾喜歡去南韓旅遊，體驗當地美食、文化。日前，南韓論壇「the qoo」出現一篇文章引起熱烈討論，只見影片中5名壯漢穿著女性韓服，於南韓知名景點「景福宮」大膽走秀，裙襬飄逸、氣勢滿點，仔細一看才發現主角們竟是來自台灣的遊客。

「到南韓穿著韓服悲壯行走的台灣遊客…」，一則IG短影音在南韓爆紅，來自台灣的5名壯漢穿著優雅的「仙女韓服」，在景福宮園內列隊走秀，5人眼神犀利加上飄逸的裙擺，搭配南韓女團(G)I-DLE的熱門歌曲「Super Lady」架式十足，至今已累計78萬人次觀看，引起韓網熱議，直呼根本是「皇后」。

南韓網友們紛紛留言盛讚，「像要去幹大事的人一樣」、「韓服都好看」、「很漂亮，挑選了很適合的韓服款式」、「哈哈是不是太過勇猛了」、「中間有個長得很像朴明洙（南韓藝人）」、「威風凜凜」、「對嘛，這才是真男人」、「果然時尚的完成在氣勢」、「要去哪裡出任務」。

消息傳至臉書，台灣網友們則笑道，「我真的要瘋掉」、「真的是要幹大事的氣勢」、「把女裝穿出男裝的氣勢」、「正港台灣真男人」。也有人發現，這些壯漢們在今年4月去泰國旅遊時，就曾換上泰國女性傳統服飾，IG短影音同樣已破70萬人次觀看，嬌豔模樣引起廣大迴響。