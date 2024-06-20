哪來的？美國內華達沙漠驚現神秘「鏡石柱」！連警方都霧煞煞

美國內華達州沙漠國家野生動物保護區的加斯峰（Gass Peak）近日出現一座神秘「鏡石柱」，令尋獲的警方相當訝異，至今尚無團體出面承認立柱，也不清楚其原因。

BBC等報導，拉斯維加斯都會搜救隊（Las Vegas Metro Search and Rescue）上周末在加斯峰附近的山谷發現一座鏡面的神秘柱狀體，不清楚這是何物，還發文反問網友這塊巨石從何而來，又是如何放上去的？

事實上，2020年有多地也曾出現過類似的柱狀物，包括美國猶他州沙漠、加州、羅馬尼亞與英國懷特島等，都有人發現過有如鏡面般的光滑石柱，但皆在出現幾天後就消失。

至於這次發現的「鏡石柱」，有人懷疑這些巨柱是裝置藝術的一部分，但至今尚未有團體出面聲稱立柱，也不清楚意圖為何。