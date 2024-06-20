再也不怕放包包被壓爛！日業者開發「三角飯糰裝甲」 開賣就搶光

日式三角飯糰在許多便利商店都能購買到，種類多樣的口味加上經濟實惠的價格，是想吃一點東西、又不想吃太飽時的好選擇。缺點在於平時攜帶，容易因為碰撞產生變形。近來有日本網友就針對這個缺陷，開發出專屬於三角飯糰的防具。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，喜歡DIY、主要製作各種電子小飾品的業者「すいラボ」，近來分享他們的作品「ONIGIRI Armor」，翻譯過來就是「飯糰裝甲」。有了這層「裝甲」保護，就能讓飯糰在收納時，也不容易受到擠壓、碰撞而變形。

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◎貴方のサークル「すいラボ」は、日曜日 東地区 “ポ” ブロック 06ab に配置されました #C104 pic.twitter.com/bSxOVymsub — すいラボ⚡️モノヴィレ両日【F-36】 (@suilab_mochi) 2024年6月7日

開發者表示，他自己早上常常去便利商店購買飯糰，但每次飯糰放入包包裡，往往都被擠壓到面目全非。百圓商店裡雖然有三角飯糰的模具，但那個是設計來讓人手工做飯糰，和市面上的三角飯糰大小有差，因此才有了自行研發的想法。

當初在製作時，他們先參考了各間便利商店的飯糰大小，經過多次嘗試後，最後使用3D建模和列印製作而成。當初他們只有少量製作，且是某次活動會場的限定商品，結果開賣一小時就銷售一空。在不少人敲碗希望加碼之下，決定開放網路訂購。除了飯糰以外，也能放一些能塞進去的小物和娃娃等等。