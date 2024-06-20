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日本保齡球神童！11歲小選手獨創「螺旋丸」姿勢 精準控球如神

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來誕生一位球技精湛的保齡球神童水野聰太，以其獨特的「螺旋丸」姿勢打遍天下。 圖擷自水野聰太IG
日本近來誕生一位球技精湛的保齡球神童水野聰太，以其獨特的「螺旋丸」姿勢打遍天下。 圖擷自水野聰太IG

日本近來出現一位保齡球神童，一位年僅11歲的保齡球小選手水野聰太，最近在社群網站成為討論焦點。除了他精湛的球技以外，看起來像是重心不穩，非常具有特色的擲球動作，也受到眾人的矚目。

根據枚方市官方網站的介紹，水野聰太四歲就開始接觸保齡球，並且踴躍參加各個大小盃賽，還被電視節目介紹，以及受邀到美國的保齡球賽開球。他覺得連續打出「全倒」時，心情特別愉快，自己的目標則是美國選手傑森．貝爾蒙特（Jason Belmonte），並且希望以後也能到美國發展。

目前水野聰太也開設IGYouTube等社群網站，分享自己打保齡球的片段。水野聰太在出手前抱球的模樣，被許多網友認為和動漫「火影忍者」的招式「螺旋丸」很像，而他每次出手前，看似要跌倒的樣子，其實是他獨創的招牌動作，幫助自己更能精準控制球路。

很多網友也回應「他的奔跑方式和出力方法好有趣」、「從未看過像這樣的助跑姿勢」、「已經稱得上專業了」、「手肘和肩膀沒問題嗎」、「好酷喔」、「竟然能自由控制球往任何方向」、「簡直是天才」、「他會成為出色的選手」、「希望他維持一樣的動作，長大後成為職業選手」。

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