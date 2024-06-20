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狠父賣女！72歲老翁砸6萬強娶12歲女童 警急衝現場阻婚

聯合新聞網／ 綜合報導
巴基斯坦警方阻止一名72歲老翁強娶12歲女童。示意圖／ingimage
巴基斯坦警方阻止一名72歲老翁強娶12歲女童。示意圖／ingimage

巴基斯坦一名12歲女童被父親賣給一名72歲老翁，老翁欲強娶女童，所幸警察在婚禮當天及時阻止，逮捕老翁及婚禮主持人，但女童的父親從現場逃走。

根據《ARY News》報導，巴基斯坦開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）警方日前成功阻止位於查爾薩達區（Charsadda）的一場童婚。一名12歲女童被父親以50萬巴基斯坦盧比（約新台幣6萬元）賣給一名72歲老翁哈比卜（Habib Khan）後，哈比卜強迫女童與他結婚

警方獲報後趕往婚禮現場，成功阻止典禮進行，並逮捕哈比卜與婚禮主持人，然而女童父親趁亂從現場逃走。警方已根據童婚法（Child Marriage Act）將哈比卜、婚禮主持人與女童父親立案。

儘管有禁止童婚的法律，但年輕女孩被迫嫁給年長男人的事件仍層出不窮。旁遮普拉詹普爾縣（Rajanpur, Punjab）曾發生一名11歲女孩與40歲男子結婚；特達市（Thatta）一名年輕女孩被迫嫁給50歲的房東；今年5月，警方於斯瓦特縣（Swat）逮捕一名與13歲女童結婚的70歲男子。

《印度時報》說明，在巴基斯坦的法定結婚年齡因性別而異。國際公認男女結婚的最低年齡均為18歲，但在巴基斯坦法律中，男性18歲為法定結婚年齡，女性為16歲。即使信德省（Sindh）於2013年將男女最低結婚年齡皆調整至18歲，但這項漸進式改革並未被巴基斯坦全國採納與實施，男女法定結婚年齡的差距仍在該國其他地區存在。

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