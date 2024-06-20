西班牙路邊驚見「悶燒無頭屍」！路人目睹嚇壞：沒有四肢

西班牙近日發生一起驚悚案件，一名男子慢跑時，在路邊發現一具無頭、無四肢的屍體正在冒煙。警方認為這起事件可能與毒品糾紛有關，目前仍在尋找失蹤的頭與斷肢，但尚未尋獲。

根據《每日郵報》、《太陽報》報導，西班牙阿利坎特市（Alicante）的塞勒塔地區（La Serreta）近日正在準備聖胡安篝火節，一名男子在該區慢跑時，發現路邊有一具正在悶燒的屍體。屍體沒有頭、手、腳，嚇得他立刻報警。

警方獲報後到場調查，並使用無人機搜尋案發現場的周圍環境，試圖找出消失的斷頭與四肢，目前仍未尋獲，僅在屍體附近發現一個同樣被焚燒過、裝滿衣物的手提箱。警方初步懷疑該案件可能與毒品糾紛有關。

屍體已被送往阿利坎特法醫研究所（Alicante Institute of Legal Medicine），18日進行屍檢。警方無法確定受害者性別，但認為是男性的可能性較大。除了判斷性別，法醫將嘗試找出確切死因，如刺傷、槍傷或任何外傷。由於遺體受損嚴重，將透過DNA檢測比對警方失蹤人口資料來識別身分。

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