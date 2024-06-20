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5個月大女嬰被留在家中1小時 寵物犬疑太餓咬死小主人…父母涉過失殺人

香港01／ 撰文／田中貴
巴西發生飢餓寵物犬咬死女嬰案件，父母涉過失殺人被捕。圖／ingimage
巴西發生飢餓寵物犬咬死女嬰案件，父母涉過失殺人被捕。圖／ingimage

巴西發生飢餓寵物犬咬死女嬰案件，父母涉過失殺人被捕。涉案父母帶著5個月大的女兒前往其祖父母家中，之後將她留在屋內，繼而外出購物，歷時約1小時。其間女嬰的叔叔一直留在花園內，以為對方母親仍在家中照顧嬰兒，但他突然聽到甥女哭聲，於是循聲查看，驚見女嬰祖父母飼養的混種寵物犬用嘴咬嬰，並將她拖行，於是報警求助。女嬰送院不治，其父母涉嫌過失殺人和未能控制危險動物罪名而被捕，目前獲准保釋，涉案犬隻則被帶到動物收容所。

涉事女嬰伊西斯（Isis da Silva Sobrinho）生前僅5個月大，其祖父母住在巴西利亞（Brasilia）南部城市西部城（Cidade Ocidental），飼養涉案混種犬隻5年，從來沒有襲擊過其他人，而且樂意和任何人嬉戲。

案發本月4日，父母帶同伊西斯前往其祖父母家中，計劃當晚一家人一起燒烤，當時祖父母不在家，只有女嬰的叔叔在花園內準備燒烤事宜。他們沒有通知對方，繼而將女兒留在屋內，之後外出前往商店，購買燒烤用的打火機油。

女嬰的叔叔當時見到對方父親外出，但以為女嬰的母親仍在屋內照顧嬰兒，於是繼續留在花園。過了約1小時後，他聽到甥女哭聲，於是循聲而去，發現伊西斯在花園的另一處地方被寵物犬又咬又拖，於是報警，伊西斯送院接受搶救，頭部受傷，身體部份位置撕裂，最終傷重不治。

警方經調查後，初步相信涉案犬隻最初被關在柵欄後面，但後來成功從1個破洞逃出，案發當日不但沒有被餵食，而且全屋未見任何狗糧，懷疑牠因飢餓而咬嬰。警方以涉嫌過失殺人和未能控制危險動物罪名拘女嬰的父母，他們暫時獲准每人支付1,412巴西雷亞爾（約新台幣8,433元）保釋金，涉案犬隻事後被帶到動物收容所，未知進一步行動。

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文章授權轉載自《香港01》

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