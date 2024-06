噁！男大生「加體液」混合女同事水壺15次 她機警1舉動找到證據逮人

英國佳士得拍賣行(Christie's)將於7月2日展出一幅預估拍賣價高達2500萬英鎊(約新台幣10億元)的畫作。該畫作為義大利文藝復興時期大師提香(Titian,原名維伽略)於16世紀創作的《逃往埃及途中的休息》(The Rest on the Flight into Egypt),曾於1995年遭竊,7年後在倫敦一處公車站尋回。

2024-06-18 12:34