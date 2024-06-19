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噁！男大生「加體液」混合女同事水壺15次 她機警1舉動找到證據逮人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男大生在補習班做兼職時，趁著女同事們不在，偷她們的水壺進入廁所加入自己的尿液和唾液。情境示意圖。圖／Ingimage
日本一名男大生在補習班做兼職時，趁著女同事們不在，偷她們的水壺進入廁所加入自己的尿液和唾液。情境示意圖。圖／Ingimage

日本一名21歲大學生趁著在補習班打工時，將自己的尿液和唾液加入多名女同事的水壺，前前後後總共15次，直到一名女同事起疑心，在包包內放置小型的密錄器，才徹底揭發男大生的噁心舉動。

綜合日媒《朝日新聞》和《ytv news》報導，奈良市一名21歲男大生自2023年12月在一間補習班兼職，趁著幾名女同事不在座位，竟偷她們的水壺和寶特瓶進入廁所，把自己的體液、尿液和茶水混合，再將水壺放回原位，犯案多達15次。

更大膽的是，該名男大生還用手機拍下在廁所「加料」過程，以及側拍一名同事喝水的影片，似乎很享受這種惡意整人的快感。

直到一名女同事察覺包包有被翻過，機警地在包內放入一個小型密錄器，拍到男大生伸手拿水壺的一幕，才徹底揭發這件事，並報警逮捕男大生。

面對警方調查盤問，男大生完全坦承犯行，只不過到目前為止，還沒有女同事抱怨身體健康狀況不佳，警方正在調查男大生的犯案動機和背景。

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