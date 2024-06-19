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35歲才下海！熟女女優翔田千里是單親媽 兒15歲時見她性感寫真嘆：別再變有名

聯合新聞網／ 綜合報導
日本AV女優翔田千里擁有豐滿的體態，更自帶知性、溫柔濾鏡，是不少人喜愛的「熟女派」女優。圖／截自X帳號@chisato_shoda
日本AV女優翔田千里擁有豐滿的體態，更自帶知性、溫柔濾鏡，是不少人喜愛的「熟女派」女優。圖／截自X帳號@chisato_shoda

日本AV女優翔田千里擁有豐滿的體態，更自帶知性、溫柔濾鏡，是不少人喜愛的「熟女派」女優。今年54歲的她踏入成人產業20年，並以單親媽媽的身分獨自扶養孩子長大。近日她接受採訪，分享自己和愛子相處的趣事，以及自己入行的動機。

翔田千里自35歲後持續在一線活躍，明年夏天將迎來出道20周年的她，將以現役成員身分退休。近日翔田接受《週刊文春》採訪，透露自己選擇在35歲入行的動機，以及身邊親友對自己進軍成人產業的看法

翔田千里指出，自己在18歲之後，經歷了和一般民眾無異的生活，「結婚、生孩子、離婚，真的過得很普通」，2000年她和丈夫離婚，並開始獨自撫養2歲大的兒子。身為單親媽媽，她在周一到周五都必須工作，為了多多陪伴、參與愛子學校的活動，翔田在兒子上小學時辭職，開始學習護理的相關知識。她笑稱，自己看到照顧愛子的保母，意識到這是一項「年紀大也可以做」的工作，才毅然決然的轉換跑道。

與此同時，翔田千里迎來另一個人生轉捩點，在她學習護理的期間，一位身處成人產業的友人詢問翔田，對於出演「成熟女性的AV」是否感興趣，了解其中內幕後，引起她入行的念頭。「試試看吧，不喜歡就退出」，在經紀公司的詢問、邀請之下，翔田就這樣簽約，在35歲成為AV女優。

2005年，翔田千里首次在AV亮相，當時她的兒子正在就讀小學一年級，翔田並沒有特意隱瞞自己的工作，反而大方向孩子展示自己出演作品的樣本，以及刊登寫真照的雜誌，「我不知道兒子具體理解的程度如何，不過他在小學四年級就擁有自己手機，所以他想查就可以查」。

翔田並分享一則令她印象深刻的插曲，在兒子15歲左右，當時自己拍攝的寫真集陳列在書店裡，某天，正值青春期的兒子經過，不小心目睹了媽媽的性感寫真，回家後竟然無奈的對她說：「不要再變得更有名了啦…」，讓翔田哭笑不得。然而，兒子也在那時向翔田表達感激之情，並感性的表示：「妳既扮演了爸爸的角色，也扮演了媽媽的角色，謝謝妳養育了我」。現在兩人也依舊保持著亦師亦友般的母子關係，甚至會一起去聽音樂會。

對於身邊親友的看法，翔田指出，當她將自己辭去工作、開始擔任護理人員，再轉換跑道拍AV的消息告訴媽媽後，對方似乎不太能接受，甚至因此流淚。但她並不在意其他人對這份工作的看法，闊達的說：「我也是個成年人，不管別人有什麼偏見，只是把我的工作當作工作」，表示媽媽的態度並不會影響自己。不過翔田也不是只有收到負面的反饋，她笑稱，「我的前夫和我以前工作的公司的一個同事都說：『妳很酷！』」

日本AV女優翔田千里擁有豐滿的體態，更自帶知性、溫柔濾鏡，是不少人喜愛的「熟女派」女優。圖／截自X帳號@chisato_shoda
日本AV女優翔田千里擁有豐滿的體態，更自帶知性、溫柔濾鏡，是不少人喜愛的「熟女派」女優。圖／截自X帳號@chisato_shoda

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