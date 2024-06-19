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爺孫戀悲劇！70歲翁娶19女子以為真愛送黃金 結婚僅5天下場慘

香港01／ 撰文：布萊恩
泰國1名70歲老翁與19歲女子進行「結繩禮（泰式傳統婚禮）」結為夫妻，沒想到同居住5天後妻子就大變臉。（網上圖片）
泰國1名70歲老翁與19歲女子進行「結繩禮（泰式傳統婚禮）」結為夫妻，沒想到同居住5天後妻子就大變臉。（網上圖片）

泰國1名70歲老翁與19歲女子結婚成為夫妻，還給予2萬泰銖（約17645元台幣）現金彩禮、黃金、手機等。他以為自己終於找到了真愛，沒想到美好的生活5天後就就破滅了，女子拿走其20萬泰銖（約176453元台幣）儲蓄等財物後與新歡「私奔」，慘遭拋棄的老翁懷疑受騙，到警局報案求助。當地媒體事後找到涉事妻子，她稱因無法忍受與老翁待在一起才分道揚鑣；至少錢和手機，她說是老翁自願提供，從未有任何強迫的情況發生，而這些財物在分開後也理所當然屬於她，因為她與老翁發生了關係。

70歲老翁控訴19歲女子欺騙金錢

綜合外媒報道，泰國蘭薩縣70歲老翁初查（音譯）向媒體控訴，他被19歲女子佩潘彤（音譯）欺騙金錢和愛情，而佩女與新歡私奔，不願意回其身邊。

老翁年頭結婚+送現金彩禮

報道引述初查說，他與佩女今年1月底舉行「結繩禮」（泰式傳統婚禮）結為夫妻，給予對方父母2萬泰銖（約17645元台幣）現金彩禮和重量為1銖（約15克）黃金，之後搬到佩女家居住，其間應佩女提議投資飼養了50隻豬和500隻雞，以及購買價值2萬泰銖（約17645元台幣）的手機給她。

5日後女子移情別戀

本以為以後夫妻可一同謀生，患有痛風病的初查也能在晚年有依靠，然而卻是噩夢開端。初查表示，同居5天後，佩女態度大變，常偷偷外出夜不歸宿，當他打電話催促時，佩女明言是與「新歡」在一起，且不願回來，令他悲傷崩潰。

由於佩女移情別戀，並先後拿走他約20萬泰銖（約176453元台幣）儲蓄、一些飼料錢和零用錢等，初查懷疑佩女存心詐騙，加上佩女駕走其名下1輛電單車不願歸還，擔心佩女背着他做違法事情，遂於今年2月23日到警局報案求助。

女子指一直被限制外出

當地媒體找到佩女，佩女承認與初查舉行過「結繩禮」儀式，但一直輕視遭並限制外出，讓她感到失去自由，她無法忍受與初查待在一起，才會離開。佩女稱金錢和手機等物品都是初查自願提供，她從未強迫，故分開後這些財產也屬於她，因她失身於初查。

不過佩女表示，願意讓初查帶走投資飼養的50隻豬和500隻雞，強調希望事件盡快結束，她可以與新戀人一起生活。

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文章授權轉載自《香港01》

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