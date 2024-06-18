泰國1歲幼童「抽電子煙還吸毒」17歲媽媽PO網無悔意：我沒強迫他

泰國一名17歲媽媽把她1歲兒子吸電子煙、喝卡痛汁（Kratom，在台灣為三級毒品）的影片PO上社群媒體，引發泰國社會關注。目前該幼兒已由兒童和家庭庇護所照顧，其母親則被逮捕，警方也對父親提出非法進口電子煙指控。

根據泰媒《Bangkokpost》、《thethaiger》、《nationthailand》等報導，泰國中部北標府省一名17歲小媽媽，讓她1歲的兒子吸電子煙，以及飲用卡痛汁，並拍攝這些行為上傳至社群平台。鄰居也親眼目睹這位1歲幼兒的荒唐行徑，遂請求非營利組織Saimai Survive前往協助。

Saimai Survive團隊於15日前往調查，這位17歲的小媽媽承認，她從去年就允許兒子抽電子煙，但堅稱自己沒有強迫他，是他自己喜歡，不給他抽還會哭鬧、發脾氣。

小媽媽的母親表示，她曾警告過女兒不要在網路上分享這些影片，但她不聽。

而孩子的父親表示，是他不小心把電子煙留在兒子身邊，讓孩子接觸到，他也有要求妻子把小孩抽電子煙的影片從社群上刪除，但網友已經保存下來了。他並補充，兒子從未接觸過卡痛汁，影片中他喝的只是一般軟性飲料，只是妻子在旁邊開玩笑說是卡痛。

警方以兒童保護法起訴男童母親，並對男童父親提出非法進口電子煙的指控。

小男童目前被送往兒童和家庭庇護所照顧，17日至醫院接受CT掃描，以檢查這些物質對他的肺部和呼吸道造成的損傷。

收容所主任表示，在將男童送回家前，會進一步調查並制定可行的管理計畫；但若男童的家人無法照顧他，將繼續安置在收容所。

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