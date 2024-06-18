快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

來歷驚人！倫敦公車站發現失蹤7年油畫 「拍賣估價逾10億元」

聯合新聞網／ 綜合報導
《逃往埃及途中的休息》將於英國時間7月2日進行拍賣。圖／擷取自佳士得官網
《逃往埃及途中的休息》將於英國時間7月2日進行拍賣。圖／擷取自佳士得官網

英國佳士得拍賣行（Christie's）將於7月2日展出一幅預估拍賣價高達2500萬英鎊（約新台幣10億元）的畫作。該畫作為義大利文藝復興時期大師提香（Titian，原名維伽略）於16世紀創作的《逃往埃及途中的休息》（The Rest on the Flight into Egypt），曾於1995年遭竊，7年後在倫敦一處公車站尋回。

根據《CNN》報導，英國佳士得拍買行將於當地時間7月2日舉行拍賣會，其中一幅作品為義大利文藝復興時期大師提香的畫作《逃往埃及途中的休息》，估價為1500萬英鎊至2500萬英鎊（約新台幣6.15億元至10.2億元）。

提香的出生年份不詳，普遍認為他於1488年至1490年出生，《逃往埃及途中的休息》可以追溯至16世紀，即提香未滿20歲時所繪製的。該畫作尺寸為18.25英寸 x 24.75英寸（約為46.2公分 x 62.9公分），與提香晚年成名的巨幅作品相較之下顯得很小。

該畫作靈感源於《馬太福音》（2：13-23）中所記載的事件：約瑟在夢中得到警告，猶太王希律王要殺害年幼的基督，於是立刻帶著瑪利亞和基督前往埃及避難。提香描繪了這一家人在逃離途中休息的情景。

目前尚不清楚最初是誰委託了這幅畫，該畫首次出現在17世紀初期一位威尼斯香料商人的收藏紀錄中，後來在歐洲貴族間幾經易手，於1809年法國佔領維也納期間，被拿破崙軍隊洗劫帶往巴黎。1815年，該畫回歸維也納，最後由英國一名第4代侯爵約翰·亞歷山大·蒂恩 (John Alexander Thynne) 收藏。

直到1995年，《逃往埃及途中的休息》被竊走，在英國成為頭條新聞。7年後，藝術品偵探查爾斯·希爾（Charles Hill）在倫敦一處公車站的袋子中找回畫作，再次成為英國當時的頭條新聞。

拍賣會 英國

延伸閱讀

高美館30周年！畢卡索、安迪沃荷真跡來臺 攜手英國泰德美術館重磅展覽

荷蘭庫勒穆勒美術館多件梵谷真跡畫作 8月來台

全球當代藝術市場 爆發性成長

松菸「達文西體驗展」沉浸光影、博物館展件等 6大亮點一次看

相關新聞

來歷驚人！倫敦公車站發現失蹤7年油畫 「拍賣估價逾10億元」

英國佳士得拍賣行（Christie's）將於7月2日展出一幅預估拍賣價高達2500萬英鎊（約新台幣10億元）的畫作。該畫作為義大利文藝復興時期大師提香（Titian，原名維伽略）於16世紀創作的《逃往埃及途中的休息》（The Rest on the Flight into Egypt），曾於1995年遭竊，7年後在倫敦一處公車站尋回。

交往3個月見家長！女子見男友爸爸傻眼：是炮友 曾在公園這樣做

綠光乍現！紐西蘭1名女子於當地受歡迎的廣播節目《Will & Woody》中自爆了她人生最尷尬的約會經歷。

連父母都嫌長得醜 日女砸千萬整型逾30次不滿足「進度僅20％」

愛美是人的天性，也有人為了追求美貌，願意花大錢去整型。然而，如果太過執著於一些細節，有可能不管怎麼整型，都覺得還是不夠理想，結果身陷其中而無法自拔。

「趕海」瘋了頭！陸遊客攜家帶眷闖禁漁區非法捕撈 日本政府超頭痛

近年來，中國大陸掀起一股在潮間帶撿拾海產的「趕海」熱潮，引發不少抖音、小紅書博主爭相在社群平台分享戰況。而這波趕海熱不僅發生在大陸海岸，如今蔓延至日本海岸，甚至引發非法捕撈行為，儘管日本當局設禁止告示、加派巡邏人員，依舊無法根治，令當地政府及民眾皆倍感困擾。

打開AirPods一百次！他「單手打蛋」秒成功 實測過程狂吸21萬觀看

許多擅長下廚的民眾，處理各類食材都十分俐落，而「單手打蛋」更被不少人視為炫耀廚技的帥氣動作。近日，有日本網友實測，只要練習打開AirPods一百次，就能成功學會單手打蛋。影片一曝光，吸引21萬人按讚、2.1萬次轉發。

停止呼吸20分鐘…泰國男救護車上「奇蹟復活」 狂奔3公里回家

泰國近期發生一起神奇事件，一名59歲的男子因意識不清，緊急送醫搶救，期間醫護人員在救護車上實施近20分鐘心肺復甦術（CPR）後，男子奇蹟復活，並拒絕進一步治療，直接離開救護車，光腳狂奔3公里回家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。