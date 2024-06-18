交往3個月見家長！女子見男友爸爸傻眼：是炮友 曾在公園這樣做
綠光乍現！新西蘭1名女子於當地受歡迎的廣播節目《Will & Woody》中自爆了她人生最尷尬的約會經歷。女子稱與新男友交往3個月後，首次「見家長」時，驚訝地認出早已透過交友程式認識男友爸爸，雙方曾經約會，更在公園內野戰過。女子爆炸性言論令主持人當場嚇呆，其後發出笑聲與驚呼，事件迅速引起網友關注，許多人好奇女子有否繼續與男友交往。
該名女子自稱「Sheree」，表示與新男友通過共同朋友認識，交往後進展順利，男友多次提到自己與家人關係親密，令她對「見家長」也充滿期待。交往3個月後，Sheree參加男友家庭的燒烤聚，但當見到男友的父親時，頓時晴天霹靂不知所措，因為她曾經與對方是炮友關係。
在節目中，Sheree尷尬地表示，她與男友的父親於交友應用程式上認識，約會時曾在公園內野戰過。聽到這段勁爆內容後，廣播主持紛紛目瞪口呆，其後發出爆笑聲與驚呼聲，而節目片段也迅速成為網上熱話。
有關片段引起了網友廣泛討論，紛紛留言表示這是他們聽過的最尷尬經歷。其中有網友評論「真的是史上最尷尬」，而有網友指勝利的是女方，沒有人發現就是最好的結果。節目中並未提及Sheree與男友在這件事後的關係進展，許多人好奇她是否繼續與男友交往。
延伸閱讀：
龍年｜男生與未來外父打牌狂截胡 17字寸爆激到反枱 結局慘了…
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言