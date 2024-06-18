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連父母都嫌長得醜 日女砸千萬整型逾30次不滿足「進度僅20％」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日女從小就因外貌問題遭到欺辱，長大後不斷進行整型手術。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日女從小就因外貌問題遭到欺辱，長大後不斷進行整型手術。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

愛美是人的天性，也有人為了追求美貌，願意花大錢去整型。然而，如果太過執著於一些細節，有可能不管怎麼整型，都覺得還是不夠理想，結果身陷其中而無法自拔。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，一位化名R小姐的25歲女性，從小就因為其貌不揚，常常被班上同學霸凌，像是偷走她的東西，或者拿廁所水潑她等等。甚至連自己的父母親，都會叫她「醜女」，讓她心情蒙上了嚴重的陰影。

後來她得知有整型這個選項，因此在15歲時，就跟父母懇求想要整型。雖然父母親願意幫她出錢，但依然不忘酸溜溜地說「妳總算對自己很醜這件事有自覺了」。但第一次整容過後，R小姐還是覺得不夠全面，自己全身上下還有許多地方，仍是原本醜陋的樣子。

高中畢業後，R小姐來到東京，一邊工作一邊賺取整型經費。然而整型價碼不低，導致她得到風俗行業工作，才能賺到整型的錢。而她也深陷於整型的循環中，就算整型變美了，也總是覺得哪裡不夠，下次要再加強。

光是臉部，R小姐就做了雙眼皮手術、耳軟骨隆鼻、嘴角肉毒桿菌注射等等超過30次手術。而她花在整型的費用，早就已經突破1000萬日圓（約新台幣206萬元），但即使如此，自己仍認為變美的進度，大概只達成百分之20，想變成自己理想中的樣貌，恐怕還有好長一段路。

日本 醫美 霸凌

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