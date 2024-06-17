快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

打開AirPods一百次！他「單手打蛋」秒成功 實測過程狂吸21萬觀看

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友實測，只要練習打開AirPods一百次，就能成功學會單手打蛋。圖／擷自「X」@zawa_hakidame
日本網友實測，只要練習打開AirPods一百次，就能成功學會單手打蛋。圖／擷自「X」@zawa_hakidame

許多擅長下廚的民眾，處理各類食材都十分俐落，而「單手打蛋」更被不少人視為炫耀廚技的帥氣動作。近日，有日本網友實測，只要練習打開AirPods一百次，就能成功學會單手打蛋。影片一曝光，吸引21萬人按讚、2.1萬次轉發。

原PO在X（原為Twitter）分享自己實測過程，只見他對著桌上的盤子，單手打開AirPods一百次，之後拿起一顆生雞蛋，並用相同的動作，成功透過一隻手打開雞蛋，而盤子上的蛋黃十分完美，「打開AirPods一百次，就可以學會單手打蛋」。

影片一出，不少網友大讚原PO的創意想法，「我沒有AirPods，但現在我有理由購買它們了！」、「這真是天才」、「我原本很期待原PO失敗」、「好漂亮的手部動作， AirPods被發現新價值了」、「超有創意」、「蛋黃比我想像中完整」。

X 實測 日本 雞蛋

延伸閱讀

FB、IG被淘汰？ 年輕族群改下載「這款APP」：滑到停不下來

她買士林夜市糖葫蘆驚見「發霉」 傻眼直呼：替觀光客捏冷汗

日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

死亡率50%！台灣人吃火鍋「2行為」恐致心衰竭 醫認了：我也喜歡

相關新聞

「趕海」瘋了頭！陸遊客攜家帶眷闖禁漁區非法捕撈 日本政府超頭痛

近年來，中國大陸掀起一股在潮間帶撿拾海產的「趕海」熱潮，引發不少抖音、小紅書博主爭相在社群平台分享戰況。而這波趕海熱不僅發生在大陸海岸，如今蔓延至日本海岸，甚至引發非法捕撈行為，儘管日本當局設禁止告示、加派巡邏人員，依舊無法根治，令當地政府及民眾皆倍感困擾。

打開AirPods一百次！他「單手打蛋」秒成功 實測過程狂吸21萬觀看

許多擅長下廚的民眾，處理各類食材都十分俐落，而「單手打蛋」更被不少人視為炫耀廚技的帥氣動作。近日，有日本網友實測，只要練習打開AirPods一百次，就能成功學會單手打蛋。影片一曝光，吸引21萬人按讚、2.1萬次轉發。

停止呼吸20分鐘…泰國男救護車上「奇蹟復活」 狂奔3公里回家

泰國近期發生一起神奇事件，一名59歲的男子因意識不清，緊急送醫搶救，期間醫護人員在救護車上實施近20分鐘心肺復甦術（CPR）後，男子奇蹟復活，並拒絕進一步治療，直接離開救護車，光腳狂奔3公里回家。

人妻產後接獲媽媽告密「妳老公偷吃」…揪出小三就是生母 心寒離婚：家沒了

驚揭老公偷吃已經很慘，而對象竟是最親近的親人，那就更崩潰！美國1名單親媽媽早前於於TikTok拍片自爆，14年前自己誕下孩子不久，獲母親通風報信，得知丈夫偷吃出軌，怒極下大興問罪，詎料丈夫稱外遇對象正是原PO的母親，即是他的外母！雖然原PO的母親矢口否認，甚至到現在也不承認，更打算奪走她的房產，但他已完全不相信母親，且早已與丈夫離婚。

世界最短航線「坐下53秒就降落」！下飛機還可領證書留念

搭乘飛機一般而言的飛行時間都是小時起跳，以台灣為例，除非是去澎湖、蘭嶼等國內線，才可能出現飛行時長不到1小時的情況。近日知名旅遊部落客「背包博士」分享一則有趣的「世界最短航線」話題，該航班不僅乘客坐下後最快53秒就會降落，下飛機還能領證書，引發不少網友討論。

桑拿房暈倒5小時沒人發現！泰國老婦慘遭高溫「活烤」 皮肉分離亡

泰國發生女子暈倒桑拿房被活活「蒸烤」致死案。當地有婦人如常到健身中心運動，並進入桑拿房，惟之後不幸暈倒又無人發現，在高溫環境下受熱近5小時，以致身體多處嚴重燒傷，甚至出現皮肉分離情況，健身中心工作人員曾為其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。