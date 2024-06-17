打開AirPods一百次！他「單手打蛋」秒成功 實測過程狂吸21萬觀看

許多擅長下廚的民眾，處理各類食材都十分俐落，而「單手打蛋」更被不少人視為炫耀廚技的帥氣動作。近日，有日本網友實測，只要練習打開AirPods一百次，就能成功學會單手打蛋。影片一曝光，吸引21萬人按讚、2.1萬次轉發。

原PO在X（原為Twitter）分享自己實測過程，只見他對著桌上的盤子，單手打開AirPods一百次，之後拿起一顆生雞蛋，並用相同的動作，成功透過一隻手打開雞蛋，而盤子上的蛋黃十分完美，「打開AirPods一百次，就可以學會單手打蛋」。

影片一出，不少網友大讚原PO的創意想法，「我沒有AirPods，但現在我有理由購買它們了！」、「這真是天才」、「我原本很期待原PO失敗」、「好漂亮的手部動作， AirPods被發現新價值了」、「超有創意」、「蛋黃比我想像中完整」。