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「趕海」瘋了頭！陸遊客攜家帶眷闖禁漁區非法捕撈 日本政府超頭痛

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒報導，近年來不少陸人不顧告示進入「禁漁區域」，捕撈高級海產，如伊勢龍蝦、海參和鮑魚。圖片來源／YT「ANNnewsCH」
日媒報導，近年來不少陸人不顧告示進入「禁漁區域」，捕撈高級海產，如伊勢龍蝦、海參和鮑魚。圖片來源／YT「ANNnewsCH

近年來，中國大陸掀起一股在潮間帶撿拾海產的「趕海」熱潮，引發不少抖音、小紅書博主爭相在社群平台分享戰況。而這波「趕海熱」不僅發生在大陸海岸，如今蔓延至日本海岸，甚至引發非法捕撈行為，儘管日本當局設禁止告示、加派巡邏人員，依舊無法解決，令當地政府及民眾皆備感困擾。

根據《日刊SPA！》報導，這種非法捕撈行為日益加劇，不僅旅日陸人，就連大陸遊客也在列，他們不顧禁止告示進入「禁漁區域」，鎖定高級水產品，如伊勢龍蝦、海參和鮑魚，可說是「趕海3.0」新版本。此外，一些專門接待陸客的民宿以非法捕撈為賣點，招攬非法捕撈者前來光顧。

例如，一名在神奈川縣經營民宿的大陸人曾發布一張「鎌倉收穫」的照片，展示大量鮑魚，他先在預訂住宿時確認客人為大陸人，並告知捕撈地點。部分大陸遊客會在小紅書上炫耀他們非法捕撈的日本「天然紀念物伊勢龍蝦」，甚至留下「來抓我呀」之類的挑釁字眼。

報導中提到，千葉縣浦安市的新浦安海邊，設有中文書寫的「禁止進入」標示，不過大陸遊客仍經常翻越堤防，捕撈梭子蟹和石蟹。日本記者也觀察到，親水生態公園「三番瀨」海灘，退潮時出現數名大陸人翻越柵欄、捕撈海產，並目擊一名女子用中文大喊「有螃蟹」，同夥聽到後便開始抓捕，網子中裝了滿滿貝類，且他們對於在一旁進行生態觀察的日本小學生更是毫不在意，肆意捕撈。

當地市政府人員表示，因堤防圍欄老舊，翻越恐造成危險，他們設置了許多禁止進入的告示，然成效不彰。不僅如此，市府人員還發現有人偷偷在堤防設置梯子，方便他們下到海灘進行捕撈，即使已經與日本海上保安廳展開聯合巡邏，但效果卻如「打地鼠」一般，無法完全根治。

報導中引述一名日本人的分享，他認識的旅日陸人每年都會去禁止區域捕撈，甚至會全家出動或帶朋友一同前往參與，「最近因為巡邏人員增加變得謹慎了，他們進入禁區的時候會安排好幾個入口，並設置看守人員，再決定從哪個方向進入」。

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