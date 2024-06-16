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停止呼吸20分鐘…泰國男救護車上「奇蹟復活」 狂奔3公里回家

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名59歲的男子在停止呼吸20分鐘後，突然在救護車上奇蹟復活，光腳狂奔3公里回家。圖／擷自「PPTV HD 36」
泰國一名59歲的男子在停止呼吸20分鐘後，突然在救護車上奇蹟復活，光腳狂奔3公里回家。圖／擷自「PPTV HD 36」

泰國近期發生一起神奇事件，一名59歲的男子因意識不清，緊急送醫搶救，期間醫護人員救護車上實施近20分鐘心肺復甦術（CPR）後，男子奇蹟復活，並拒絕進一步治療，直接離開救護車，光腳狂奔3公里回家。

據外媒《the thaiger》報導，59歲男子普魯昂（Prueang Enmak）某天喝了2、3瓶酒後就去洗澡，卻遲遲未從浴室出來。對此，妻子索巴特（Sombat Enmak）感到奇怪，便前去確認狀況，才發現普魯昂倒在浴室地板上，且失去生命跡象。

後來醫護人員緊急趕往現場，將普魯昂抬上救護車後，對他實施近20分鐘心肺復甦術。沒想到，在準備將普魯昂轉移至醫院時，他竟突然睜開雙眼，將手上的點滴拔掉，並逃離救護車，光腳狂奔3公里回家。

報導指出，當下醫護人員要求普魯昂停止行動，但他卻拿起一根木棍作為武器，讓醫護人員離他遠一點，期間有幾位護士受了輕傷。事後，家人們不斷安撫普魯昂的情緒，他冷靜下來後坦言，「那時唯一的想法就是回家，不想去醫院，不知道自己怎麼能跑那麼遠」。

索巴特透露，普魯昂在4、5年前也發生過類似事件，當時他突然停止呼吸一整個晚上，隔天卻莫名甦醒，之後他還會向家人們分享瀕死體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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