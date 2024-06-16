人妻產後接獲媽媽告密「妳老公偷吃」…揪出小三就是生母 心寒離婚：家沒了

驚揭老公偷吃已經很慘，而對象竟是最親近的親人，那就更崩潰！美國1名單親媽媽早前於於TikTok拍片自爆，14年前自己誕下孩子不久，獲母親通風報信，得知丈夫偷吃出軌，怒極下大興問罪，詎料丈夫稱外遇對象正是原PO的母親，即是他的外母！雖然原PO的母親矢口否認，甚至到現在也不承認，更打算奪走她的房產，但他已完全不相信母親，且早已與丈夫離婚。而更令原PO心寒的，是其外祖父母早已知道姦情，而且有份幫忙隱瞞，事件令原PO對家庭信心全失，感覺被所有親人背叛了。幸好她並不因此而放棄人生，反而成立非營利組織，冀能提供資源協助其他單親媽媽。

慘遭至親背叛的女子拉西（Laci Jane）居於美國印第安納州（Indiana），她早前於社交平台TikTok自爆暗黑往事，指在14年前與老公婚後置新房，當時她的母親亦來同住，其後母親於附近租住另1單位，雙方關係很密切，拉西憶述，當時老公常順路載母親一起上班，女婿與外母關係不錯。拉西表示新婚時與丈夫感情亦很好，唯直到誕下第一胎後，她的健康情況變差，常與老公爭執，最終分居。

拉西指，分居後老公搬到母親的租住單位，母親則搬來與她同住，以便幫忙照顧孩子。有一天，母親告訴拉西，指她的老公有外遇，並叮囑拉西要保密，不要洩露她是告密者。拉西忍不住與老公對質，其間激動地爆出是母親告密，其丈夫得知是外母爆料後，竟稱竟「你媽為何沒告訴你，我們還做了哪些事？」。拉西才得知丈夫的小三就是她的母親，登時大受打擊。

拉西隨即質問母親，母親最初盤否認，惟最後才坦承有曖昧舉動，但認為不算婚外情，更指拉西的外祖父母都知道。最後，拉西決定離婚，唯即使事隔多年，前夫供詞未變，令她更認定母親就是第三者；而母親則繼續否認，更試圖搶奪她的房產。

在片段中，拉西提到自己如今無依無靠，又指母親成為介入她婚因的第三者，以及外祖父母竟是有份幫忙隱睡的「幫凶」，令她對家庭失去信心，感到被背叛，失去了家、避風港、支持自己的人。因此，拉西決定成立非營利組織，希望提供資源協助其他單親媽媽。

對於拉西的悲慘遭遇，網友紛紛送上祝福，指她敢於說出傷心經歷，相信她能跨過難關，祝願她與孩子能過得愉快，成為正值善良的人。

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文章授權轉載自《香港01》