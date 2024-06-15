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桑拿房暈倒5小時沒人發現！泰國老婦慘遭高溫「活烤」 皮肉分離亡

香港01／ 撰文：桃樂斯
泰國有婦人暈倒桑拿房，相隔近5小時才被發現，慘遭「活烤」致皮肉分離亡。桑拿房示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
泰國有婦人暈倒桑拿房，相隔近5小時才被發現，慘遭「活烤」致皮肉分離亡。桑拿房示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

泰國發生女子暈倒桑拿房被活活「蒸烤」致死案。當地有婦人如常到健身中心運動，並進入桑拿房，惟之後不幸暈倒又無人發現，在高溫環境下受熱近5小時，以致身體多處嚴重燒傷，甚至出現皮肉分離情況，健身中心工作人員曾為其進行心肺復甦（CPR）急救，但搶救無效不治。死者家屬質疑涉事健身中心涉及疏忽，因為死者生前並無任何病歷史，加上其遺體居然相隔數小時才被發現。目前警方正調查案件。

綜合泰國媒體報導，事發於6月10日（本周一）傍晚時分，當地暖武里府1名年約70歲婦人佩奇考（Thanchanok Petchkaew），被發現倒臥於某購物中心健身中心內的桑拿房。當天佩奇考獨自前往健身中心，進入桑拿房後不幸暈倒，加上長時間無人發現，高溫下使其皮膚嚴重燒傷，甚至出現皮肉分離情況，經搶救後證實不治。

涉事健身中心工作人員表示，佩奇考是他們店內的常客，常於每天上午8時到達健身房獨自鍛練身體，並無朋友或教練陪伴，再於上午約11時離開。意外發生當日，由於工作人員不見佩奇考身影，誤以及對方早已離開，故錯過最佳搶救時機。

直至傍晚近6時，有健身中心工作人員終於發現倒臥在桑拿房地上的佩奇考，隨即為其進行心肺復甦（CPR）急救，可惜搶救無效，佩奇考早已身亡。桑拿房的高溫環境亦令她皮膚嚴重受損，有皮膚變成深紅色，手臂、胸部、臉部、頸部等皮膚裂開剝離，露出底層的肉，死狀恐怖。

經初步檢查，有專家判斷佩奇考至少在桑拿房被高溫「蒸烤」4至5個小時，目前她的遺體被送到中央法醫學研究所檢驗，確切死因仍在調查中。不過佩奇考的媳婦質疑這次意外或涉及人為疏忽所致，「我婆婆過去沒有相關疾病，加上遺體被發現之前，被留在桑拿房好幾個小時」。

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文章授權轉載自《香港01》

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