快訊

網翻「國道高衩裙女模」舊照質疑「不太一樣」？張舒晴曬童年照這樣說

LaLaport將開幕！南港會展商圈廊帶能把「黑鄉」變「潮城」？

2024下半年「生肖共業」！猴鼠龍防小人、虎馬狗血光災、這組會破財

已婚講師承諾上床換高分…女大生驚遭騙色「成績不及格」 網：有陰謀

香港01／ 撰文：田中貴
人夫講師承諾女大生願意跟他性交，將會協助她在微積分學（Calculus）拿A，惟女生該科成績竟是不合格。示意圖，與新聞當事者無關。圖／ingimage
人夫講師承諾女大生願意跟他性交，將會協助她在微積分學（Calculus）拿A，惟女生該科成績竟是不合格。示意圖，與新聞當事者無關。圖／ingimage

為人師表，竟以成續騙女學生性交，實在可恥！馬來西亞媒體報導，1名22歲女大學生在網上自爆，人夫講師承諾如果願意跟他性交，將會協助女生在微積分學（Calculus）拿A，女生依言跟對方上床，惟講師最終食言，對她批出不及格的成績。女大學生懷疑自己遭騙色，一度打算向學校投訴，卻擔心師生關係被公開，不知道如何是好。網友紛紛留言指「微積分不及格，還可以重考，但不應出賣身體，維護自己尊嚴，努力讀書，不要走捷徑」，甚至猜測該講師另有陰謀，「講師有心讓你『肥佬』（不合格），如果你這次拿到A，就不會再和他發生關係」。

馬來西亞網媒「mStar」報導，受害22歲女大學生在社交媒體自爆，上學期跟1名講師關係親密，對方與妻子育有3名孩子，她對已婚講師沒有非分之想，但對方竟提出只要跟他性交，就可協助她在微積分學（Calculus）拿A。女生最終同意講師建議，跟對方上床發生關係，但最後講師沒有遵守承諾，甚至向她批出不及格的成績。

女大學生形容「既驚訝，又失望」，一度打算向學校投訴，卻擔心師生關係被公開，不知道如何處理事件，只敢以匿名方式將遭遇分享到網上，向網友大吐苦水。

網友表示，「講師摧毀你的肉體和成績」、「講師成功騙色，家庭沒有破裂」、「離開講師吧」、「成績靠自己」、「講師有心讓你不合格，可以再繼續這段不倫關係」。不過當地媒報導時沒有刊登原文，亦沒有提供相關連結，有網友質疑事件真偽，但認為如果屬實，應重懲涉事講師，「說不定有許多女學生受害，一定要找他出來！」。

延伸閱讀：

肉體抵債？27歲女遭5男闖家性侵 主謀竟是姐夫…警揭原因極心寒

人渣！母欠200美元 5歲女被迫肉體抵債遭姦殺…淫狼手段極兇殘

文章授權轉載自《香港01》

人夫 大學生 性行為 馬來西亞

延伸閱讀

日本1地名台人看了好害羞！網笑台灣店名愛用「2字」：日客會傻眼

被連賞7巴掌、扯髮…台中女大生搭公車遭6旬婦隨機攻擊 乘客助解危

酒店妹傾訴「劈腿過」竟被逼性交19次 男網友上訴刑變輕

狂徒入公眾浴室偷拍孕婦裸照 拿影片勒索再威脅性交報警後續離譜

相關新聞

桑拿房暈倒5小時沒人發現！泰國老婦慘遭高溫「活烤」 皮肉分離亡

泰國發生女子暈倒桑拿房被活活「蒸烤」致死案。當地有婦人如常到健身中心運動，並進入桑拿房，惟之後不幸暈倒又無人發現，在高溫環境下受熱近5小時，以致身體多處嚴重燒傷，甚至出現皮肉分離情況，健身中心工作人員曾為其...

已婚講師承諾上床換高分…女大生驚遭騙色「成績不及格」 網：有陰謀

為人師表，竟以成續騙女學生性交，實在可恥！馬來西亞媒體報導，1名22歲女大學生在網上自爆，人夫講師承諾如果願意跟他性交，將會協助女生在微積分學（Calculus）拿A，女生依言跟對方上床，惟講師最終食言，對她批出不合格的成績...

日本女學生被推落橋慘死起因竟是一照片？舊同學指女嫌犯是霸凌者

日本警方5月下旬在北海道旭川市石狩川下游發現日本女高中生村山月遺體，經調查後於6月12日拘捕兩名女性疑犯，據日本傳媒報導，案件起因與一幅照片有關，村山月生前曾被人拘禁、猥褻，最後被人推下有11米高的神

小20歲女醫生倒追求婚 男子以為夢中情人卻發現「攏系假」

蘇格蘭一名63歲的男子以為自己找到夢中情人，對方不只是名醫生，還跟男子熱烈地展開交往。兩人交往近一年以後結婚，想不掉結婚以後他才發現女子多次「重婚」，真實身分也不是什麼醫生。

日本獵奇「乳頭酒吧」！1200元起美女陪酒合法摸胸 須嚴守3大規則

日本的夜店文化世界聞名，甚至有不少旅客到當地遊玩時都會特意去風俗店或酒吧進行「文化交流」。其實除了牛郎店和「泡泡浴」之外還有各式各樣的夜店。當中就有地下天堂「乳頭酒吧」，客人可以與店女郎接吻，還可以摸美女們的胸部！

美男在度假村泡按摩浴缸慘遭電死！同行女子重傷命危

墨西哥索諾拉州（Puerto Peñasco）度假村驚傳觸電命案，一名美國男子在使用按摩浴缸時觸電身亡，另一名女字重傷送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。