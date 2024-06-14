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日本女學生被推落橋慘死起因竟是一照片？舊同學指女嫌犯是霸凌者

香港01／ 撰文：羅淑瑩
日本警方5月下旬在北海道旭川市石狩川下游發現日本女高中生村山月遺體，經調查後於6月12日拘捕兩名女性疑犯。圖／日テレNEWS YouTube截圖
日本警方5月下旬在北海道旭川市石狩川下游發現日本女高中生村山月遺體，經調查後於6月12日拘捕兩名女性疑犯。圖／日テレNEWS YouTube截圖

日本警方5月下旬在北海道旭川市石狩川下游發現日本女高中生村山月遺體，經調查後於6月12日拘捕兩名女性疑犯，據日本傳媒報導，案件起因與一幅照片有關，村山月生前曾被人拘禁、猥褻，最後被人推下有11米高的神居大橋溺斃。

綜合日本媒體報導，17歲日本女高中生村山月於4月起行蹤不明，至5月下旬警方於在北海道旭川市石狩川下游發現一具遺體，經DNA檢測確認身份正是村山月。日本警方經調查後於6月12日逮捕兩名疑犯懷疑於案件有關，分別是無業的内田梨瑚（21歲）與另一名19歲女子。

學長讚死者是班級裏的「開心果」

有日本電視台採訪了到現場祭拜死者村山月的學長，他說：「她不像是會捲入這種案件的人。」又形容村山月性格很開朗，是班級裏的「開心果」，「她對同級同學也很友善，很容易就能和她説上話」。曾經與村山聊天的學長對其遭遇表示：「真的不能原諒......」

村山遇害前疑被猥褻施暴

據日本傳媒報導，案件起因是疑犯内田梨瑚，發現其於社交媒體發佈的照片被村山盜用，而村山為解決糾紛，4月18日曾轉賬10萬日元（約4,936港元、約19,744元新台幣）予内田求和。然而，内田梨瑚依然與另一位16歲少年，透過社交媒體通話恐嚇村山，兩人更涉嫌脅迫村山偷錢。最後内田梨瑚與另一名19歲被捕女子，聯同該16歲少年及一名16歲少女，合共4人，將村山叫到留萌市的收費道路休息站，並她拘禁在車内後駛往旭川市。

在駛往旭川市途中，他們一度在便利店停下，村山嘗試逃跑但失敗，更被内田施暴，内田與19歲女子更涉嫌猥褻了她，並再次監禁她。此後，内田與19歲女子在4月19日凌晨將村山推下11米高的神居大橋殺害。日本警方在5月曾將非法監禁村山的4名疑犯逮捕，並在6月12日以涉嫌謀殺再次拘捕内田與19歲女子。

舊同學指内田梨瑚是霸凌

日本富士電視台訪問了嫌疑人内田梨瑚的小學及初中的同學，他們都表示内田會對看不順眼的同學霸凌，甚至會用手機拍下霸凌對象換衣服的樣子，又1表示「她像是會欺負其他人的樣呢！」有認識内田15年的熟人表示：「她（内田梨瑚）很容易被激怒，在以前也有過爭吵。也有試過被抓頭髮，被緊抓前胸之類的。她在面對朋友時很活潑開朗，但對外則感覺是有仇必報的人。」

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文章授權轉載自《香港01》

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