日本獵奇「乳頭酒吧」！1200元起美女陪酒合法摸胸 須嚴守3大規則

日本的夜店文化世界聞名，甚至有不少旅客到當地遊玩時都會特意去風俗店或酒吧進行「文化交流」。其實除了牛郎店和「泡泡浴」之外還有各式各樣的夜店。當中就有地下天堂「乳頭酒吧」，客人可以與店女郎接吻，還可以摸美女們的胸部！

東京新宿歌舞伎町是風俗夜店勝地，走在街上不時都會見到招客的牛郎、小姐和「無料案內所」的招牌。但不知大家又有沒有聽過「乳頭酒吧」呢？Bar如其名，客人除了可以與性感女郎碰杯喝酒聊天之外，店員們還會露出胸部，讓顧客撫摸。

乳頭酒吧有「おっパブ」和「セクキャバ」等統稱，與其他夜店一樣集合於澀谷、橫濱、歌舞伎町及名古屋等繁華街。店舖女郎會穿著超性感的泳衣、水手服、中國服、護士服、和服或女僕裝等坐在旁邊為客人倒酒。有時候甚至還會跨坐在客人的大腿上。有些店舖的服務容許客人任何時候都可以摸女郎們的胸部，亦有部分設特別「Showtime」。將燈光調暗、半裸的女郎就會將雙乳送到客人面前。在指定時間內與客人接吻並容許他們撫摸胸部、舌舔乳頭。

雖然容許客人觸碰胸部，但乳頭酒吧嚴禁客人撫摸女郎們的下半身、臀部和性器官。而女郎除了接吻之外，有可能會隔著褲子摸客人的性器官，但不會為客人手淫或提供任何性服務，嚴格來說不算是風俗店。

乳頭酒吧的收費約由每40分鐘6千至1萬円起（約1192至1988元新台幣），當中通常已經包含入座費及飲料放題的費用。但陪酒女郎所喝的飲品，或者女郎的指名費用則需要另計。飲品每杯約由1千円起（約212元新台幣），而指名費用則大多是1千至3千円（約210至630元新台幣）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》