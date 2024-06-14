影／被罰錢暴怒 妙齡女脫光過安檢大鬧機場

越南一名女子因為不滿在機場被罰款，竟然當場脫光衣服，裸體抗議。女子大鬧機場的影片也在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的阮翠莊（Thuytrang Nguyen）在6月8日時，準備從菲律賓搭機回越南。由於女子的簽證過期，菲律賓尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）的地勤人員便要求阮翠莊支付滯留罰款。

當時阮翠莊非常生氣的走進了洗手間，想不到再走出來時就已經一絲不掛。她毫無表情的裸體穿過安檢區，走到掃描儀前，讓周遭的人全都目瞪口呆。地勤人員可能是嚇傻了，當下也沒有出聲制止。

後來航警成功阻止阮翠莊，請她穿上衣服，並給她食物和飲料安撫她的情緒。據當地媒體報導，阮翠莊後來因為「心理上無行為能力」，被禁止離開菲律賓。

航警德古茲曼證實，阮翠莊是因為簽證出問題才被攔下，不過大家都不知道她為什麼要突然脫光衣服。因為阮翠莊不會說當地的方言，英文也說得不好，所以機場人員只能用Google翻譯軟體和她溝通。

在稍作休息之後，阮翠莊已經在6月9日順利通過體檢與安檢，搭機返回越南河內。