快訊

把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小20歲女醫生倒追求婚 男子以為夢中情人卻發現「攏系假」

聯合新聞網／ 綜合報導
奈特（右）在和戴維斯（左）結婚的那天發現自己被騙了。圖擷自每日紀事報
奈特（右）在和戴維斯（左）結婚的那天發現自己被騙了。圖擷自每日紀事報

蘇格蘭一名63歲的男子以為自己找到夢中情人，對方不只是名醫生，還跟男子熱烈地展開交往。兩人交往近一年以後結婚，想不掉結婚以後他才發現女子多次「重婚」，真實身分也不是什麼醫生。

據《每日紀事報》（Daily Record）報導，63歲的奈特（Peter Knight）在2022年時認識43歲的戴維斯（Lisa Jane Davies）。兩人在交友網站上相識，奈特覺得這根本就是天上掉下來的好姻緣，因為戴維斯小他20歲，又說自己是重症病房的醫生，讓奈特的好感不斷增加。

奈特說，兩人開始交往時，戴維斯非常有自信也很友善，後來奈特開始身體不舒服，戴維斯也開始指手畫腳，告訴他該做哪些檢查、服用哪些藥物。奈特不疑有他，全盤接受戴維斯對他的照顧。

不僅如此，後來戴維斯還主動向奈特求婚，兩人也隨即在2023年7月結婚。想不到婚禮當天早上，奈特卻收到一封陌生訊息，告訴他戴維斯根本不是醫生，還曾經多次騙婚，被判重婚罪。

原來戴維斯從2016年開始便不斷騙婚重婚，在奈特之前她已經有5段婚姻，甚至在跟奈特交往的過程中，她還曾經以「參加醫學研討會」為由，跑到峇里島跟另一名男性結婚。奈特收到的訊息，就是這名5號老公發現真相後，請家人傳訊息告訴奈特的。

奈特心痛地跑到戴維斯工作的醫院，想確認是不是一場誤會，沒想到醫院告訴他醫院裡沒有「戴維斯醫生」。奈特已向警方報案，警方也針對此案展開調查，據悉戴維斯擔任過護理助理，也在醫院擔任過行政助理和秘書，但並沒有受過任何醫學訓練。

結婚 詐欺

延伸閱讀

不滿爸爸新女友比自己小 她大談父女戀反擊

外星人不是「外星人」？ 哈佛研究：他們可能住在地球

對找尋真愛倦怠！交友軟體股價暴跌 年輕人靠這些方法認識人

戴蜘蛛人面具嚇年長鄰居 白目男多次擾鄰下場慘了

相關新聞

小20歲女醫生倒追求婚 男子以為夢中情人卻發現「攏系假」

蘇格蘭一名63歲的男子以為自己找到夢中情人，對方不只是名醫生，還跟男子熱烈地展開交往。兩人交往近一年以後結婚，想不掉結婚以後他才發現女子多次「重婚」，真實身分也不是什麼醫生。

日本獵奇「乳頭酒吧」！1200元起美女陪酒合法摸胸 須嚴守3大規則

日本的夜店文化世界聞名，甚至有不少旅客到當地遊玩時都會特意去風俗店或酒吧進行「文化交流」。其實除了牛郎店和「泡泡浴」之外還有各式各樣的夜店。當中就有地下天堂「乳頭酒吧」，客人可以與店女郎接吻，還可以摸美女們的胸部！

美男在度假村泡按摩浴缸慘遭電死！同行女子重傷命危

墨西哥索諾拉州（Puerto Peñasco）度假村驚傳觸電命案，一名美國男子在使用按摩浴缸時觸電身亡，另一名女字重傷送...

生日變忌日！23歲飼主慶生回家遭2寵物犬咬死 1狗被槍斃其餘安樂死

愛爾蘭發生惡犬咬死主人事故。1名飼養4隻狗的23歲壽星女，慶祝完生日後返家，結果她在住所前門門口被2隻大型惡霸犬（XL Bully）和鬥牛獒 （Bullmastiff）圍攻，其男友從屋內目擊事發經過，於是報警求助。警員和救護員獲報到場，警員3次開槍，惡霸犬中槍後一度繼續站起身來，最後當場被擊斃，女傷者雖立即搶救，最終傷重不治，生日變生忌，其餘3隻狗隻事後被人道毀滅。死者家屬為她舉行舉行守夜活動，超過200人參與，喪禮在教堂進行。

不滿簽證逾期遭罰款？女子一言不合脫光光 全裸闖海關畫面太驚嚇

每當搭飛機時，民眾通常會聽從機場地勤指示，只求以最快速度通過海關。本月8日，菲律賓馬尼拉的...

戴蜘蛛人面具嚇年長鄰居 白目男多次擾鄰下場慘了

英國一名男子常常在社區裡擾鄰，不是裸著上半身秀肌肉，就是在街上裸上半身打太極拳。近期他刻意戴著蜘蛛人面具躲在街道上嚇年長的鄰居，因此被報警告發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。