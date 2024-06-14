小20歲女醫生倒追求婚 男子以為夢中情人卻發現「攏系假」

蘇格蘭一名63歲的男子以為自己找到夢中情人，對方不只是名醫生，還跟男子熱烈地展開交往。兩人交往近一年以後結婚，想不掉結婚以後他才發現女子多次「重婚」，真實身分也不是什麼醫生。

據《每日紀事報》（Daily Record）報導，63歲的奈特（Peter Knight）在2022年時認識43歲的戴維斯（Lisa Jane Davies）。兩人在交友網站上相識，奈特覺得這根本就是天上掉下來的好姻緣，因為戴維斯小他20歲，又說自己是重症病房的醫生，讓奈特的好感不斷增加。

奈特說，兩人開始交往時，戴維斯非常有自信也很友善，後來奈特開始身體不舒服，戴維斯也開始指手畫腳，告訴他該做哪些檢查、服用哪些藥物。奈特不疑有他，全盤接受戴維斯對他的照顧。

不僅如此，後來戴維斯還主動向奈特求婚，兩人也隨即在2023年7月結婚。想不到婚禮當天早上，奈特卻收到一封陌生訊息，告訴他戴維斯根本不是醫生，還曾經多次騙婚，被判重婚罪。

原來戴維斯從2016年開始便不斷騙婚重婚，在奈特之前她已經有5段婚姻，甚至在跟奈特交往的過程中，她還曾經以「參加醫學研討會」為由，跑到峇里島跟另一名男性結婚。奈特收到的訊息，就是這名5號老公發現真相後，請家人傳訊息告訴奈特的。

奈特心痛地跑到戴維斯工作的醫院，想確認是不是一場誤會，沒想到醫院告訴他醫院裡沒有「戴維斯醫生」。奈特已向警方報案，警方也針對此案展開調查，據悉戴維斯擔任過護理助理，也在醫院擔任過行政助理和秘書，但並沒有受過任何醫學訓練。