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美男在度假村泡按摩浴缸慘遭電死！同行女子重傷命危

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國觀光客在墨西哥度假村泡按摩浴缸時觸電身亡。圖為墨西哥索諾拉州沙灘。美聯社
美國觀光客在墨西哥度假村泡按摩浴缸時觸電身亡。圖為墨西哥索諾拉州沙灘。美聯社

墨西哥索諾拉州（Puerto Peñasco）度假村驚傳觸電命案，一名美國男子在使用按摩浴缸時觸電身亡，另一名女字重傷送醫治療。

事件發生在當地時間11日晚間10時許，43歲美國男子喬治（Jorge N.）在墨西哥索諾拉州的「索諾拉濱海度假村，因觸電癱倒在按摩浴缸中，緊急送醫後不幸死亡，另一名與他同行的女性利賽絲（Lizeth N.）也因觸電受重傷，目前仍在搶救。

根據曝光影片，有民眾驚慌失措尖叫，並對躺在地上的人做CPR。

根據索諾拉州檢察長辦公室表示，喬治和利賽絲都是來自德州埃爾帕索的旅客，兩人的關係尚未確定。喬治在事故中不幸身亡，而利賽絲則是因為觸電受重傷。

據了解，利賽絲在事發後被立即送往附近的醫院接受治療，她後來被轉送回美國，但由於她的傷勢相當嚴重，目前仍然處於危急狀況。喬治的遺體則被送往法醫局進行驗屍，以確認死因。

索諾拉州檢察長辦公室說明，推測應是按摩浴缸的線路故障、漏電，導致兩人發生觸電意外，州政府官員表示正在調查事件原因。

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