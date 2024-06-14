生日變忌日！23歲飼主慶生回家遭2寵物犬咬死 1狗被槍斃其餘安樂死

愛爾蘭發生惡犬咬死主人事故。1名飼養4隻狗的23歲壽星女，慶祝完生日後返家，結果她在住所前門門口被2隻大型惡霸犬（XL Bully）和鬥牛獒 （Bullmastiff）圍攻，其男友從屋內目擊事發經過，於是報警求助。警員和救護員獲報到場，警員3次開槍，惡霸犬中槍後一度繼續站起身來，最後當場被擊斃，女傷者雖立即搶救，最終傷重不治，生日變生忌，其餘3隻狗事後被安樂死。死者家屬為她舉行舉行守夜活動，超過200人參與，喪禮在教堂進行。

女死者妮可（Nicole Lisa Marie Morey）來自利默里克（Limerick ）的克羅斯加拉（Crossgalla），成年後搬到利默里克（Fedamore）居住，一直和家人保持密切關係。

妮可在社交媒體表現活躍，除了上傳和家人的合照之外，亦會上傳狗狗照片，她飼養了大型惡霸犬（XL Bully）和鬥牛獒 （Bullmastiff）等4隻愛犬，除惡霸犬外，其餘3犬被列在限制名單上。她上傳和惡霸犬跳舞的影片，配上男聲旁白指出惡霸犬是她兒子，「如果你認為他看起來很有攻擊性，我才他X的不在乎，如果你不喜歡他的長相，我根本他X的不在乎，如果你認為這個品種應該被禁止，我當然也他X的不在乎」，男友擔心她的安危，最近在屋內安裝監視器，一發生意外就會發出警報給他。

本月4日正值妮可23歲生日，當晚11時許，她和親友慶祝完生日後回家，剛打開前門，即先後遭大型惡霸犬和鬥牛獒攻擊。當中惡霸犬攻勢較猛，其男友收到監視器警報，立即查看畫面目擊事發經過，趕快報警和通知妮可家人。

警員和救護員迅速趕至，犬隻已經暫停攻擊妮可，救護員當場為她進行急救，警員則封鎖單位尋犬，最後發現4隻狗。警員懷疑惡霸犬有所動作，3次向惡霸犬開槍。惡霸犬一度繼續站起身，最後警員當場將牠擊斃，妮可同時當場傷重不治，過程歷時大約40分鐘，遺體被送到醫院接受解剖檢查，剩餘3隻寵物犬事後被安樂死。

多名親友對妮可死訊紛紛表示「深感遺憾」，親友舉行守夜活動，共有200多人參加，當時釋放數百個彩色氣球，同時播放妮可生前最喜歡的歌曲，喪禮在教堂舉行，其母親見到女兒靈柩時不禁痛哭，而且觸摸靈柩。

愛爾蘭目前將部份犬隻品種列在限制名單上，命案發生後，再有外界聲音呼籲徹底禁止飼養大型惡霸犬。

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文章授權轉載自《香港01》