不滿簽證逾期遭罰款？女子一言不合脫光光 全裸闖海關畫面太驚嚇

每當搭飛機時，民眾通常會聽從機場地勤指示，只求以最快速度通過海關。本月8日，菲律賓馬尼拉的尼諾伊·阿基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）發生一起詭異事件，一名越南籍女子因簽證逾期被海關攔下，並被要求繳納簽證逾期費用，不料她卻兀自脫光全身衣物，引起海關人員一陣驚慌。

根據「太陽報」報導，一名34歲的越南籍女子，8日準備從菲律賓馬尼拉的尼諾伊·阿基諾國際機場搭機返回越南胡志明市，不料在她過海關時被指簽證已逾期，菲國海關則要求她繳交處理簽證逾期的費用。

不料女子和海關卻爆發衝突，事後女子衝進女廁，只見她再出來時已脫光衣物和眾人「坦誠相見」，她更企圖以全裸之姿闖海關，荒謬景象讓菲國人員不知如何是好。

Filipinler'deki tatilini bitiren Vietnamlı turist Nguyen Thuytrang, iddiaya göre vize aşımı ücreti talep edildiği için öfkelenerek havaalanında çıplak dolaştı. Gözaltına alınan yolcu ertesi gün ülkesine gönderildi pic.twitter.com/VLSreBs7XM — AirportHaber (@AirportHaber) June 13, 2024

最後在航警、地勤與海關人員的協力合作下，女子終於穿回衣物，航警則給她食物和飲料幫助緩和情緒。

根據安全與緊急服務部總經理助理賽奎丁（Manuel Sequitin）表示，該名越南籍女子不懂當地語言他加祿語（Tagalog），此外也無法以英文交流，最後雙方只能透過Google翻譯溝通。所幸該名女子最後繳清簽證逾期費用，並在事發隔天順利搭上飛往河內的班機。