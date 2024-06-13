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戴蜘蛛人面具嚇年長鄰居 白目男多次擾鄰下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
貝恩多年擾鄰，終於在最近被繩之以法。圖擷自每日郵報
貝恩多年擾鄰，終於在最近被繩之以法。圖擷自每日郵報

英國一名男子常常在社區裡擾鄰，不是裸著上半身秀肌肉，就是在街上裸上半身打太極拳。近期他刻意戴著蜘蛛人面具躲在街道上嚇年長的鄰居，因此被報警告發。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名擾鄰的男子是35歲的貝恩（Liam Bain），他住在蘭開夏郡的小鎮郎頓，但鎮上的人都因為他的行為而很頭痛。據報貝恩常常在窗外有人經過時大罵髒話，刻意在一名70歲女子路過時拿水管潑她，還常常裸著上半身在社區走來走去或運動。

貝恩會在晚上大聲播放音樂，還會故意開著刺眼的雷射燈，讓鄰居都非常困擾。更誇張的是，他會在鄰居的兒孫來訪時恐嚇他們，讓鄰居痛訴因為貝恩的緣故，她只能到孫子家探望，家人都不敢來家裡看她。有不少住戶因為不堪其擾，甚至打算賣掉房子搬家。

近期貝恩變本加厲，刻意戴著蜘蛛人的面具，躲在街角等年長的鄰居經過時嚇對方。幸好在警方到場處理後，貝恩遭逮捕並被控五項騷擾罪名。法官審理後判處他18週的有期徒刑。法官也發布限制令，接下來五年內，他被禁止進入特定的街道，也不可以與任何被害人聯繫。

鄰居

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