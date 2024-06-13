英4歲女童誤吞電池恐奪命 醫教「每10分鐘吃一口蜂蜜」爭取保命

英國一名4歲女童日前在玩耍時不小心吞下鈕扣電池緊急送醫，醫護人員給她一整罐蜂蜜，要求每10分鐘吃10毫升，藉此阻擋電池在腸胃裡的腐蝕性，隔天女童也順利將電池排出體外。

根據《每日郵報》報導，英國一名4歲女童伊莎貝拉（Isabella Telford）日前與家人出遊時買了一個小小的發光戒指，回家後也持續把玩，卻不慎吞下戒指裡的電池。

伊莎貝拉的媽媽阿黛爾·特爾福德 (Adele Telford) 說明，她聽到女兒在客廳大叫，說她吞了電池。阿黛爾前往查看時發現發光戒指的頂部已經脫落，裡面原本應該有3顆鈕扣電池，只剩下2顆。阿黛爾聽過吞下電池可能會灼傷喉嚨或肚子，立即將伊莎貝拉送往急診。

醫護人員帶著伊莎貝拉到兒童病房，給她一大罐蜂蜜和一個注射器，並指示每10分鐘要餵食10毫升的蜂蜜，直到醫生說停止。最後伊莎貝拉吃了兩個小時的蜂蜜，並於隔天順利將電池排出。

鈕扣電池外型小巧，一不小心就很容易被幼童誤食，《親子天下》曾報導，電池在腸胃中也會持續釋放鹼性物質，導致腸胃壁壞死，進一步將電池沾黏在腸壁上，可能導致腸道破裂引發生命危險。最好把放電池的地方上鎖，或是把電池放在高處孩子拿不到的地方。若不幸孩子真的誤吞電池，可以每10分鐘餵給孩子2茶匙（約10毫升）的蜂蜜，連續六次，因為蜂蜜可以有效緩解鈕扣電池釋出鹼性物質的時間，以爭取送往急診處理的時間。

《元氣網》的「兒童誤食教戰守則」指出，若兒童不慎吞入被噎住，千萬不可以吞飯、喝醋或催吐等方式自行處理，可能造成二次傷害。應立即對外求助或撥打119，並立刻執行哈姆立克法，直到異物吐出，有必要時需施行心肺復甦術，再送醫處理。誤食異物後，一直到醫師評估前，都不應再喝水及進食，一方面是可能要用胃鏡取出異物，需要立刻麻醉，另一方面是異物可能已經損傷或阻塞食道，再進食會造成二度傷害。