快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本2歲男童遭割喉！幼兒園老師被逮捕稱：對孩子太有感情

聯合新聞網／ 綜合報導
日本鹿兒島一名教保員持刀砍傷2歲男童脖頸。示意圖，非當事幼兒園。圖／ingimage
日本鹿兒島一名教保員持刀砍傷2歲男童脖頸。示意圖，非當事幼兒園。圖／ingimage

日本鹿兒島驚傳幼兒園發生割喉事件。一名21歲幼兒園工作人員笹山夏希持刀砍傷一名2歲男童的頸部，以涉嫌謀殺未遂遭逮捕。男童重傷送醫，警方稱需要一個月時間才能康復。

根據《NHK》《讀賣新聞》報導，日本鹿兒島一名21歲教保員笹山夏希（笹山なつき），於7日在幼兒園持刀砍傷一名2歲男童脖頸。當時幾名幼兒園孩童正要從室外返回教室，除了笹山，現場還有其他4名工作人員，但事發當下沒人看見，只知道一名2歲男童開始大哭，脖頸不停流血，而笹山是第一個救助男童的人。

男童送醫後無生命危險，但傷勢嚴重，需要一個月的時間復原。

警方獲報後調閱監視器畫面，認為笹山具有嫌疑，對她進一步調查，笹山也承認部分指控，「我傷害了他，但無意殺他」，警方以涉嫌謀殺未遂逮捕笹山。

幼兒園於9日召開緊急家長說明會，除了道歉和說明，園方也宣布將成立由律師、醫生、家長等組成的調查委員會。幼兒園的代表律師表示，笹山於今年2月入職，4月成為班主任。根據工作日誌顯示，笹山任教的班級中，孩童被劃傷、割傷的案例比其他班級多。

笹山後來告訴律師，她一直擔心自己和孩子們的關係，「我對孩子太有感情，無法控制情緒」，並說自己「心裡充滿事情」。

笹山的熟人表示不可置信，因為笹山給人的印象是熱心、開朗的，「她經常談到孩子有多可愛，看得出來她是真的很喜歡孩子」。

幼兒園 監視器

延伸閱讀

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

台南托嬰中心爆虐童！家長哽咽：嬰兒被猛拍摔倒、皮膚潰爛

台中知名幼兒園驚傳虐童...幼兒遭教保員大力拉扯、指甲劃傷 市府出手調查

國三生割頸案未成年2嫌 殺人罪起訴

相關新聞

內場都是蟑螂！「整間加起來破百萬隻」 韓百貨美食街被爆超噁實情

在外用餐時需要多加留意，有的餐飲業者表面上雖然看起來沒什麼問題，內場卻可能有衛生疑慮，若非相關從業人員，就比較難以察覺。

韓國健身房貼「禁止大媽」告示惹爭議 還列8標準…老闆談背後原因

韓國仁川一家健身房因貼出「禁止大媽入內」告示引發爭議，韓國電視台（JTBC News）6月10日報道，這家健身房在告示下方還附上8項標準，以供鑑定是否「大媽」。

日本2歲男童遭割喉！幼兒園老師被逮捕稱：對孩子太有感情

日本鹿兒島驚傳幼兒園發生割喉事件。一名21歲幼兒園工作人員笹山夏希持刀砍傷一名2歲男童的頸部，以涉嫌謀殺未遂遭逮捕。男童重傷送醫，警方稱需要一個月時間才能康復。

沉迷A片不狩獵？傳馬斯克「星鏈」害染網癮 亞馬遜部落闢謠：扭曲事實

《紐約時報》2日發布一篇報導，深入追蹤巴西亞馬遜叢林一個與世隔絕的部落，經由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）計畫連上網路後，在部落內帶來的影響。報導發出後遭各大媒體斷章取義，誤傳部落年輕人因此沉迷社群媒體與色情片、怠惰不狩獵。部落領袖日前在社群軟體上憤怒發聲，表示這些說法毫無根據，批評外界扭曲事實，嚴重傷害部落形象。

威廉一世統一德意志，登基典禮上卻痛罵俾斯麥！？

一八七一年一月十七日是個清冷的冬日。這一刻，普魯士國王威廉一世（Wilhelm I）心裡大受打擊。這位老者終於禁受不住，連僅有的一點自持都丟了，開始抽噎，「我這輩子最不堪的一天就是明天！要眼睜睜看著普魯士君主國入土，這都是你俾斯麥伯爵的錯！」

傻眼！拉麵店員同副手套「上廁所也不換」 還直接端盤、結帳

在外用餐時，得注意餐廳的衛生條件，如果環境太過髒亂，那麼就可能會擔心吃出問題。即使沒吃壞肚子，但若是在店家內看到一些不整潔的行為，也會影響到心情，造成不愉快的用餐經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。