日本2歲男童遭割喉！幼兒園老師被逮捕稱：對孩子太有感情

日本鹿兒島驚傳幼兒園發生割喉事件。一名21歲幼兒園工作人員笹山夏希持刀砍傷一名2歲男童的頸部，以涉嫌謀殺未遂遭逮捕。男童重傷送醫，警方稱需要一個月時間才能康復。

根據《NHK》、《讀賣新聞》報導，日本鹿兒島一名21歲教保員笹山夏希（笹山なつき），於7日在幼兒園持刀砍傷一名2歲男童脖頸。當時幾名幼兒園孩童正要從室外返回教室，除了笹山，現場還有其他4名工作人員，但事發當下沒人看見，只知道一名2歲男童開始大哭，脖頸不停流血，而笹山是第一個救助男童的人。

男童送醫後無生命危險，但傷勢嚴重，需要一個月的時間復原。

警方獲報後調閱監視器畫面，認為笹山具有嫌疑，對她進一步調查，笹山也承認部分指控，「我傷害了他，但無意殺他」，警方以涉嫌謀殺未遂逮捕笹山。

幼兒園於9日召開緊急家長說明會，除了道歉和說明，園方也宣布將成立由律師、醫生、家長等組成的調查委員會。幼兒園的代表律師表示，笹山於今年2月入職，4月成為班主任。根據工作日誌顯示，笹山任教的班級中，孩童被劃傷、割傷的案例比其他班級多。

笹山後來告訴律師，她一直擔心自己和孩子們的關係，「我對孩子太有感情，無法控制情緒」，並說自己「心裡充滿事情」。

笹山的熟人表示不可置信，因為笹山給人的印象是熱心、開朗的，「她經常談到孩子有多可愛，看得出來她是真的很喜歡孩子」。