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沉迷A片不狩獵？傳馬斯克「星鏈」害染網癮 亞馬遜部落闢謠：扭曲事實

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西亞馬遜叢林深處的部落馬盧波（Marubo）受惠於星鏈計畫，從去年9月起開始有網路。示意圖／ingimage
巴西亞馬遜叢林深處的部落馬盧波（Marubo）受惠於星鏈計畫，從去年9月起開始有網路。示意圖／ingimage

《紐約時報》2日發布一篇報導，深入追蹤巴西亞馬遜叢林一個與世隔絕的部落，經由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的「星鏈（Starlink）計畫」連上網路後，在部落內帶來的影響。根據此文，許多媒體紛紛報導部落年輕人因此沉迷社群媒體與色情片、怠惰不狩獵。部落領袖日前在社群軟體上憤怒發聲，表示這些說法毫無根據，批評外界扭曲事實，嚴重傷害部落形象。

原始部落馬盧波（Marubo）位於亞馬遜叢林深處，人口約2000人，有自己的語言、文化及生活方式，但這樣與世隔絕的狀態，在透過馬斯克的「星鏈計畫」連上網路後發生改變。《紐約時報》深入馬盧波，追蹤部落族人接觸網路後帶來的影響，並於2日發表報導。報導內容提及，族裡的長輩抱怨年輕人因為網路變得怠惰：沉迷手機、社群軟體、陌生的網友、暴力電子遊戲、詐騙，還有未成年人觀看色情內容。但也認同網路帶來的好處：「可以和遠方的親人視訊聊天，遇到緊急情況也能立即尋求幫助」。

該報導著重探討馬盧波族人對於網路正負面影響的掙扎與爭辯，以及接觸網路後面臨的身分及文化認同危機。這些也都是現代社會面臨的問題，但經由各國媒體多次轉載，報導內容逐漸失焦、扭曲，最終變成「馬盧波族人因上網沉迷A片不做事」的錯誤說法。

對於報導誤傳而使馬盧波部落被貼上負面標籤，引進「星鏈計畫」的部落領袖以諾（Enoque Marub）9日在IG上傳影片表示，「這些說法都是『假新聞』（fake news）」。以諾說明，報導著重放大網路帶來的負面影響，導致扭曲和破壞性觀點到處散播，因此特地上傳影片，駁斥這些毫無根據的謊言。

以諾強調，網路對部落來說是非常好的一項工具，尤其在遇到緊急情況時，部落可以透過網路快速聯絡救援。也正是因為有網路，他們才能注意到外界是如何誤傳這些損害部落形象的說法，「這種說法傷害了我們、也不尊重我們」。

面對憤怒的馬盧波族人，《紐約時報》再度前往馬盧波採訪，並於11日發布「不，偏遠的亞馬遜部落沒有沉迷於色情片（No, a Remote Amazon Tribe Did Not Get Addicted to Porn）」 的追蹤報導。

亞馬遜 假新聞 星鏈 網路 馬斯克

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