快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

內場都是蟑螂！「整間加起來破百萬隻」 韓百貨美食街被爆超噁實情

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國網友透露許多餐飲業者的內場慘不忍睹。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
韓國網友透露許多餐飲業者的內場慘不忍睹。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

在外用餐時需要多加留意，有的餐飲業者表面上雖然看起來沒什麼問題，內場卻可能有衛生疑慮，若非相關從業人員，就比較難以察覺。近來韓國網路上，就出現一篇控訴餐飲業衛生問題的文章，並且附有照片佐證，引起許多人的疑慮。

根據日本媒體「KOREA WAVE」報導，近來有位韓國網友，在自營業者討論區中分享一張照片，畫面中是一間知名連鎖餐廳的流理台，可以看到照片裡頭，有好幾隻小蟑螂流竄，讓人感到相當噁心。

發文者是一位從事食材配送的員工，他指出某些店家的衛生狀態，實在讓人不敢恭維，特別是百貨的美食街，不僅臭氣熏天，廚房裡還堆積著大量吃剩的餐盤、酒水、殘渣等等垃圾，讓他相當震驚，業者竟然是在這樣的環境下料理食物。

他表示真要算起來，一間百貨裡的蟑螂數量，恐怕有個上百萬隻。他希望擴散這件事實，引起大家的重視，消費前先好好判斷。不少經常在百貨公司用餐的網友，看到這篇訊息頓時感到毛骨聳然，並影響到未來用餐的意願。

廚房 料理 蟑螂 食安

延伸閱讀

天氣又濕又熱…當心食物中毒！專家曝：「三不原則」徹底隔絕細菌

和食白飯放哪有差？她堅持放左邊才對引網戰翻 官方有標準答案

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

傻眼！拉麵店員同副手套「上廁所也不換」 還直接端盤、結帳

相關新聞

內場都是蟑螂！「整間加起來破百萬隻」 韓百貨美食街被爆超噁實情

在外用餐時需要多加留意，有的餐飲業者表面上雖然看起來沒什麼問題，內場卻可能有衛生疑慮，若非相關從業人員，就比較難以察覺。

韓國健身房貼「禁止大媽」告示惹爭議 還列8標準…老闆談背後原因

韓國仁川一家健身房因貼出「禁止大媽入內」告示引發爭議，韓國電視台（JTBC News）6月10日報道，這家健身房在告示下方還附上8項標準，以供鑑定是否「大媽」。

日本2歲男童遭割喉！幼兒園老師被逮捕稱：對孩子太有感情

日本鹿兒島驚傳幼兒園發生割喉事件。一名21歲幼兒園工作人員笹山夏希持刀砍傷一名2歲男童的頸部，以涉嫌謀殺未遂遭逮捕。男童重傷送醫，警方稱需要一個月時間才能康復。

沉迷A片不狩獵？傳馬斯克「星鏈」害染網癮 亞馬遜部落闢謠：扭曲事實

《紐約時報》2日發布一篇報導，深入追蹤巴西亞馬遜叢林一個與世隔絕的部落，經由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）計畫連上網路後，在部落內帶來的影響。報導發出後遭各大媒體斷章取義，誤傳部落年輕人因此沉迷社群媒體與色情片、怠惰不狩獵。部落領袖日前在社群軟體上憤怒發聲，表示這些說法毫無根據，批評外界扭曲事實，嚴重傷害部落形象。

威廉一世統一德意志，登基典禮上卻痛罵俾斯麥！？

一八七一年一月十七日是個清冷的冬日。這一刻，普魯士國王威廉一世（Wilhelm I）心裡大受打擊。這位老者終於禁受不住，連僅有的一點自持都丟了，開始抽噎，「我這輩子最不堪的一天就是明天！要眼睜睜看著普魯士君主國入土，這都是你俾斯麥伯爵的錯！」

傻眼！拉麵店員同副手套「上廁所也不換」 還直接端盤、結帳

在外用餐時，得注意餐廳的衛生條件，如果環境太過髒亂，那麼就可能會擔心吃出問題。即使沒吃壞肚子，但若是在店家內看到一些不整潔的行為，也會影響到心情，造成不愉快的用餐經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。