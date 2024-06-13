內場都是蟑螂！「整間加起來破百萬隻」 韓百貨美食街被爆超噁實情

在外用餐時需要多加留意，有的餐飲業者表面上雖然看起來沒什麼問題，內場卻可能有衛生疑慮，若非相關從業人員，就比較難以察覺。近來韓國網路上，就出現一篇控訴餐飲業衛生問題的文章，並且附有照片佐證，引起許多人的疑慮。

根據日本媒體「KOREA WAVE」報導，近來有位韓國網友，在自營業者討論區中分享一張照片，畫面中是一間知名連鎖餐廳的流理台，可以看到照片裡頭，有好幾隻小蟑螂流竄，讓人感到相當噁心。

發文者是一位從事食材配送的員工，他指出某些店家的衛生狀態，實在讓人不敢恭維，特別是百貨的美食街，不僅臭氣熏天，廚房裡還堆積著大量吃剩的餐盤、酒水、殘渣等等垃圾，讓他相當震驚，業者竟然是在這樣的環境下料理食物。

他表示真要算起來，一間百貨裡的蟑螂數量，恐怕有個上百萬隻。他希望擴散這件事實，引起大家的重視，消費前先好好判斷。不少經常在百貨公司用餐的網友，看到這篇訊息頓時感到毛骨聳然，並影響到未來用餐的意願。