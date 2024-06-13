韓國健身房貼「禁止大媽」告示惹爭議 還列8標準…老闆談背後原因

韓國仁川一家健身房因貼出「禁止大媽入內」告示引發爭議，韓國電視台（JTBC News）6月10日報道，這家健身房在告示下方還附上8項標準，以供鑑定是否「大媽」。

這家健身房為何貼出爭議性的告示？電視台引述健身房老闆表示，因「大媽們」造成的損失太大，所以設立「無大媽區」，業主還指大媽在浴室性騷擾年輕女顧客，因此貼出告示。

告示列出8項判別「大媽」的標準。

•無論年齡多大，只要是喜歡佔便宜的 •無論走到哪裏都被罵，但只有自己不知道為什麼被罵的 •乘坐公共交通工具時佔用孕婦專座的 •兩個人來咖啡店只點一杯咖啡並要求多給個杯子的 •偷偷把食物垃圾丟進公共廁所或馬桶的 •捨不得花自己的錢，卻不知道珍惜別人的錢的 •記憶力和判斷力不足，說過的話又來來回回叨叨的 •摔倒時除了上帝沒人會幫忙的

老闆表示在經營過程中發現不少問題，這為日常經營帶來不便，並列舉多項「罪狀」，例如有顧客攜帶一大籃衣物，到健身房洗衣服長達1、2個小時，導致水費翻倍，還有顧客一邊用水一邊說別人壞話。

節目中有律師認為，老闆此舉未違法，還續指告示內容可能會引起爭議問題，但「健身房方面可能是因為沒質素的顧客太多，才列出這些內容」。

延伸閱讀：

全羅北道罕見4.8級地震 首爾有震感 韓國啟動「一級應急響應」

TVB視后低胸出席婚禮 再遇韓國男神李棟旭、佐藤健惹人羨慕

文章授權轉載自《香港01》