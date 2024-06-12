10年婚姻破滅！見小三抱嬰兒現身豪宅才知夫外遇 人妻遭嗆1句婆婆也不挺

在婚姻中，如果意外得知另一半出軌背叛，甚至碰上小三抱著小孩登門叫囂，當下應該如何反擊？國外一名女網友就面臨這種狗血的真實場面，她本來以為和老公結婚10年一直恩愛幸福，兩人甚至有一套收藏很多藝術品的豪宅，結果前陣子突然有一名25歲妙齡女子找上門，懷裡還抱著一個嬰兒，對女網友表明自己就是小三，甚至嗆聲1句逼人負責，但婆婆事後得知這消息的反應更讓女網友心碎。

根據新聞周刊報導，女網友在論壇Reddit發文表示，她從事家具製造業，年薪大概107萬美元（約新台幣3462萬），老公僅是一名普通教師，「不用說，我養活了全家人...我們不僅有一座豪宅，還有漂亮的汽車和很多藝術品，這一切都是我的」，儘管兩人收入差距極大，但她認為沒有影響夫妻感情，10年來婚姻生活一直是「充滿愛和幸福」。

直到某天這種「幸福幻想」瞬間破滅，該名女網友表示，老公前陣子去度假，家裡只有她，一名約25歲的妙齡女子突然找上門，懷裡還抱著一名小嬰兒，大方表明自己是她老公的「女朋友」，該名妙齡女說道，女網友的老公要離婚了，所以她正好住對方的房子，甚至嗆正宮沒地方住就去住飯店，反正經濟上負擔得起。

女網友被無故羞辱很生氣，要求妙齡女離開，但對方稱「我沒有錢、也沒有家」，仍舊死纏爛打，最後只好報警處理。而婆婆得知她「趕人」行為相當不諒解，認為媳婦太無情，當街「把一個小嬰兒趕了出去」，令女網友在得知丈夫出軌背叛後，還被婆婆言語刺傷，精神上受到雙重打擊。

貼文曝光後吸引Reddit網友討論，許多人留言勸女網友果斷放生渣男老公，「想像一下，有一個外人去別人家，告訴主人可以去住酒店，這真是大膽！」、「妳不需要接受老公任何解釋，這只會讓妳更加痛苦，而且他也無法說什麼讓妳感受好一點」。

專業諮詢師艾倫（Kathryn Allen）對新聞周刊表示，女網友當街趕走小三和孩子沒有做錯，她根本不必對陌生人，甚至帶有敵意接近她的人做出任何同情行為。這場鬧劇最大的罪魁禍首就是外遇的男方，妻子和小三都是「被操縱的受害者」，艾倫認為必須進行一次三方對話，「給丈夫提供空間和機會，讓他在這種情況下對所有人誠實，也針對在生活中造成的混亂負起責任」，兩名女性也要重新思考這個男人是否值得她們花更多的時間和精力。