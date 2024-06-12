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中年男醉酒大鬧班機！手伸進人妻衣服摸奶 遭機組人員綁椅上7小時

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名男子醉酒鬧事，不僅在阿聯酋航班上攻擊機組人員，還對抱著嬰兒的母親伸出鹹豬手，空服員情急之下只能將他綑綁於座椅上。 情境示意圖／Ingimage
國外一名男子醉酒鬧事，不僅在阿聯酋航班上攻擊機組人員，還對抱著嬰兒的母親伸出鹹豬手，空服員情急之下只能將他綑綁於座椅上。 情境示意圖／Ingimage

國外一名54歲男子因喝醉酒出現不當行為，不僅在阿聯酋航空班機上攻擊機組人員，還對一名抱著嬰兒的母親伸出鹹豬手空服員情急之下只能將他綑綁於座椅上，該名鬧事男子在飛機落地後旋即遭警方逮捕。

根據外媒「鏡報（The Mirror）」報導，一名54歲男乘客辛格（Tarok Singh）搭乘阿聯酋航班，從阿拉伯聯合大公國杜拜飛往英國倫敦希斯洛機場，在約7個多小時的航程中，涉嫌推打機組人員，並對一名抱著寶寶的母親性騷擾，且由於辛格已喝到酩酊大醉、難以溝通，空服員不得不將他綁在座椅上7小時，直至飛機落地才敢鬆綁。

據了解，班機剛起飛沒多久，辛格便在機艙內對其他乘客大吼大叫，不顧機組人員的正式警告，頻頻起身到處走動、拒絕留在座位上，而當辛格走到機艙尾端時，碰巧遇見正推著餐車的空服員麥金尼斯（Abigail McInnes），便2度用力地推了她的後背。座艙長圖爾坎（Ali Turkkan）見狀趕緊上前制止，卻反而被辛格狠狠踢了一腳，同時辛格還在搶走餐車後，故意輾過另名空服員貝爾凱薩（Isadora Belkessa）的腳。

除了襲擊3名機組人員外，辛格也對一名因抱著寶寶而難以反抗的母親伸出狼爪。該名女子語帶惶恐地指出，辛格當時搖搖晃晃地走近並靠在她身上，「他（辛格）開始詢問孩子嘴裡含著什麼、能不能取出」，辛格在逕自奪走嬰兒口裡的奶嘴後，又2度未經同意地抓住女子肩膀，並將手伸進她的衣服裡搓揉胸部，「我很不舒服且害怕，他看起來真的喝醉了，不停尖叫、大喊、奔跑，有幾個機組人員都跟著他」。

為避免有更多乘客與空服員受到騷擾與攻擊，機組人員情急之下只能先將辛格綁在座椅上7個小時。而在航班抵達希斯洛機場後，辛格隨即遭當地員警逮捕，並被指控襲擊2名女性與1名男性、性騷擾1名婦女、拒絕遵守飛行員合法命令、干擾機組人員作業流程。然而辛格堅持否認其中性騷擾女性的指控，僅承認襲擊與干擾機組人員的部份，且以臥病在床為由拒絕出席法庭。

不過，英國伊靈地方法院仍在辛格缺席情況下將他定罪。法官約翰（John Stroud-Turp）說明，針對性騷擾的指控，被告（辛格）未經許可2度觸碰婦女的肩膀與胸部，「女子的腿上坐著1名孩子，在某種程度上被限制在飛機座位無法離開，這是針對弱勢受害者的性騷擾，侵犯了申訴人的個人空間，因此判定被告有罪」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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