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不滿爸爸新女友比自己小 她大談父女戀反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
原po認為蓓姬跟爸爸交往根本只是金錢交易。示意圖，非當事人。圖／ingimage
原po認為蓓姬跟爸爸交往根本只是金錢交易。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名女網友因為不滿自己爸爸跟比自己還小的對象交往，刻意找了一個跟爸爸差不多大的男性，假裝交往用父女戀復仇，也把整個過程發文分享在論壇上，引發網友討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女網友表示，自己26歲，爸爸57歲，在兩年前跟媽媽離婚。離婚後爸爸跟25歲的女子蓓姬（Becky，假名）交往，但女網友認為爸爸跟女友的關係根本只是金錢交易，讓她看了覺得很不舒服。

上週蓓姬生日，爸爸為她辦了一個盛大派對，還邀請很多蓓姬的「掏金朋友」參加。為了反將爸爸一軍，女子特別找來62歲的男子假扮男友，而且還帶到生日派對曬恩愛。

原po刻意在爸爸面前坐在「男友」腿上，讓爸爸看得臉色發青，會後她還刻意傳訊息問爸爸用什麼壯陽藥，因為這樣「我才能推薦給男友用」。生日派對後爸爸氣得狂打電話要質問她，但原po都刻意不接。

原po說，自己這麼做是希望爸爸能學會尊重女性，也尊重自己的女兒。一名女網友則留言回應說，自己40幾歲的爸爸也提過想認識20幾歲的女生，網友便回應，那帶你的朋友來認識我的朋友，這樣剛好我們也能找男友，讓網友的爸爸嚇得立刻打消念頭。

兩性關係

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